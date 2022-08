Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda de ‘Enamorándonos USA’: “Hay que entretener, el amor es una excusa”

Exclusiva

“Hay que entretener, el amor es una excusa”… Este lunes 22 de agosto a las 8/7 PM Centro por UniMás, comienza una nueva temporada de ‘Enamorándonos USA’. En la cuenta regresiva, entrevistamos a sus presentadores, Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda, quienes en la anterior ella no comenzó, pero después regresó, y él no terminó porque un problema médico se lo impidió.

Ya sanos, y listos para empezar, ambos desnudan sus pensamientos, sus sentimientos, y entre sí hablando de sus defectos y virtudes. ¿Cómo? Por ejemplo, Ana Patricia dice que Rafael es un obsesivo y el pilar del show. Él prefiere llamarse ‘capitán’ de programa, y asegura que el mayor defecto para él de su compañera, es su mayor virtud, es que se toma las cosas muy poco en serio. A continuación, una entrevista que no tiene desperdicio.

-Nueva temporada de ‘Enamorándonos’, ¿cómo se preparan para el regreso ahora sí de los dos juntos?

Ana Patricia: Descansaditos, viajaditos, comiditos y con energía.

Rafael Araneda: Repuestos, yo no alcancé a despedirme de la temporada anterior, te dejé abandonada (a Ana Patricia)… Así como tú me abandonaste.

Ana Patricia: Pero volví.

Rafael Araneda: Y yo he vuelto también, yo te abandoné por motivos de salud, y eso mismo me ha permitido a mi regresar con muchas ganas, porque cuando uno tiene un problema de salud, se preocupa y no lo pasa bien, nadie va al hospital y a una cirugía por disfrutar… Hoy día poder regresar, es muy rico sentirse bien, y uno valora más las cosas siempre.

-La vida te sorprende y te saca de libreto, ¿cómo fue para ti, Rafa, tener que enfrentar algo que no te esperabas, y para ti, Ana Patricia, encontrarte sin tu compañero?

Ana Patricia: Siempre he dicho que él es el pilar de ‘Enamorándonos’, llevaba la batuta fuerte, y me tocó agarrar las riendas con excelentes compañeros que tengo, que la familia ‘Enamorándonos’, como saben, cada vez crece y crece más, y la verdad triste en el sentido de no despedir la temporada con Rafa. Obviamente, en este programa uno la pasa bien y la preocupación de salud estaba presente, pero afortunadamente pudo venir el último día eso significaba que estaba bien, aunque no podía hablar y bueno ya estamos aquí listos para arrancar.

Rafael Araneda: Y Anita me hizo de voz, yo traje un par de cartas y fue muy bonito, porque en mi silencio le escribí una carta al equipo, y Anita la leyó y todos nos emocionamos, fue bonito, hiciste bien de yo.

-¿Te asustaste, Rafa?

Rafael Araneda: No por mí, yo tengo muchas responsabilidades, a nivel familiar, a nivel de trabajo… Cada vez que yo piso un escenario miro la cantidad de técnicos que hay aquí, y miro para arriba, miro para todos lados y uno dice: hay que empujar porque no es solamente la familia de uno, son muchos los que aquí trabajamos, y nos tiene que ir bien por eso… Ana me regaña por eso, porque yo me cargo. Me cargo de muchas responsabilidades, algunas incluso que no debería asumir.

Ana Patricia: Definitivamente, es que yo le dije Rafa: “Tú necesitas descansar”…A este hombre lo ven trabajado aquí, en la radio para Chile dos horas, hizo dos programas más al mismo tiempo de ‘Enamorándonos’, y a parte es fiestero, en la noche se va de aquí y se va con sus amigos chilenos, con Marcelita los fines de semana, no descansa, entonces, tienes que cuidarte.

Está bien que tengas energía a tu tercera edad. Ah no es verdad (risas)… No, ya quisiera yo tener la mitad de energía que tiene Rafa, pero yo creo que ese jaloncito de orejas le sirvió para descansar un poquito.

Rafael Araneda: Para hacer una pausa, era importante

-Ana, tú te tomaste tu pausa, a ti Rafa te tocó también no por decisión propia… Sin embargo, fueron creciendo, ¿cómo fue evolucionando esta pareja de televisión?

Ana Patricia: Sí ha evolucionado, y también fuera de los escenarios al estar pendiente uno de otro…Creo que al final del día eso se ve reflejado en un set de programa, cuando dos personas se llevan bien televisión, cuando los dos queremos que este show lo vean más gente, y que encuentren el amor, y pues el compañerismo que yo creo que ha estado desde el primer día.

Rafael Araneda: Si, yo llegué acá el mismo día que teníamos el lanzamiento, y fue una química inmediata, teníamos que hacer fotos, y las fotografías la gente las ve y las observa como algo fácil, no es fácil, tiene que haber complicidad. Fue como si nos conociéramos de toda la vida.

Yo creo que es fue muy positivo, muy positivo, los dos como que, en el buen sentido de la palabra, nos desnudamos frente al otro y nos mostramos tal y como somos, con nuestras virtudes, defectos.

Ana Patricia: Me regaña mucho, pero para que crezca, para que sea mejor profesional en todos los sentidos.

-Ana, ¿Qué es lo mejor y lo peor de Rafa?; y Rafa, ¿qué es lo mejor y lo peor de Ana?

Ana Patricia: Lo malo de Rafael Araneda, que es tan perfeccionista, que quiere que todo salga, que debe fluir, que cuando este señor se enoja, aquí la mayoría se entera, pero eso es bueno… Rafa lucha por este programa como si fuera su bebé, como si él lo creó, parte el éxito de ‘Enamorándonos’ es eso ir más allá de hacer tu trabajo y ya…

Lo mejor es la confianza que yo puedo encontrar en él, sentirme tranquila, que si necesito un consejo puedo ir con él, si necesito una palabras de aliento, puedo ir con él, si necesito un abrazo de una persona que no es mi papá, voy con él y me lo da, porque desde el primer día él ha estado pendiente de mi salud emocional, y de todo este proceso que viví, desafortunadamente cuando perdí a mi papá.

Rafael Araneda: Ana yo te diría que no tiene grandes para mí, para Luis, para su marido, tiene que tener más problemas que para mí, indudablemente (risas). Si hubiese que encontrar un defecto, es a la vez una virtud, se toma las cosas muy poco en serio, pero a la vez eso es maravilloso,

Ana Patricia: ¿Poco en serio? ¿Tú crees?

Rafael Araneda: Sí, pero eso a la vez es fantástico, porque la vida no es tan en serio, entonces creo que lo que para mí, por mi manera de ser, ella me regaña mucho… A ella le da todo lo mismo y yo le digo: mira esta pareja la hemos presentado 5 mil veces, y la vamos a presentar otra vez y ella, “Ay, ahí vemos”… Y le sale bien.

Lo mejor de ella es justamente su bondad y su transparencia, lo buena mujer que es, yo creo que en la industria de la televisión, o de los medios, es muy competitiva, no es fácil encontrar, personas con las que uno se sienta completamente cómodo, No es tan fácil establecer buenas relaciones o relaciones de mera confianza con compañeros de trabajo y de amistad, en ese sentido creo que Ana es extraordinaria.

–Ana Patricia dice que tú eres el pilar del show, ¿te sientes así, Rafael?

Rafael Araneda: No, yo no me siento… Lo único, que siempre aspiro es, y convenzo a Ana y convenzo al equipo, es que esto es una fiesta, es la fiesta del amor, hay que entretener, el amor es una excusa, porque no nos vamos a convertir en una novela, no somos, porque para eso hacemos una novela con actores que interprete y vamos poniendo las cámaras y repitamos las escenas… Esto no, entonces vivamos esto, conectémonos, es ahora y en 2 horas se fue, y mañana vamos por más, ese es mi gran desafío, en ese sentido más que un pilar, soy como un capitán.

Ana Patricia: El que lleva la batuta… Para mí ‘Enamorándonos’ es un show de emociones, te emocionas tanto por una pareja que encuentra el amor, como te enojas por el que está sentado aquí por meses y dice que no, emocionarte, pero hacerte sentir algo, sea lo que sea, pero emocionarte.

-Hablamos de entretenimiento, y de emociones, ¿esa es la magia de ‘Enamorándonos’, o cuál es la magia?

Ana Patricia: Yo diría que sí, porque todos conectamos con las personas, con la que nos hace sentir, las tengamos en frente, las tengamos en un televisor, en una pantalla, uno sigue personas que les sacan algún sentimiento de inspiración, de emoción, de amor, de alegría, tristeza, compasión, lo que tú quieras.

‘Enamorándonos’, la magia de este programa es que todos conectan, porque todos hemos tenido un amor, un amor fallido o alguien que te guste y de pronto te desilusionó de la peor manera, y para mí eso es conectar con las emociones que pueda tener persona viendo las historias que pasan aquí, incluso con el público que a veces nos comparten que llevan 60 años de casados, unos cupidos que se emocionan cantando una canción.

-¿Qué vamos a ver en esta nueva temporada que nos va a mantener de vuelta en conexión?

Rafael Araneda: Yo te diría que cada historia, cada vez que se abre la puerta al amor, hemos abierta más de 3000 puertas. Hay algo en esas miradas, en esa complicidad o no complicidad, en ese no era lo que esperaba, en el beso de suegra, por cumplir.

Ana Patricia: Hay suegras, de suegras. La mía es divina. Nosotros como el público se sorprende de cualquier persona que pueda salir ahí, no sabemos con qué personalidad va a venir, con qué historia, entonces eso es lo bonito que todos los días nos podemos encontrar con algo diferente.

Rafael Araneda: Y que es en vivo, que no hay telepromter, que no haya un libreto…

Ana Patricia: Tenemos información básica, nombre, edad, gustos,

Rafael Araneda: Ciudad, Algún datito curioso.

Ana Patricia: Que a veces está equivocado.

Rafael Araneda: Que a veces está equivocado, o que a veces yo lo leo mal, ya empecé a usar anteojos para poder leer, pero claro cada situación es un desafío.

