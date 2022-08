En ropa interior Rosalía da un masaje y hasta se dice “fisioterapeuta”

El cúmulo de actividades para Rosalía y los miembros de su equipo dentro de la gira Motomami provocan un gran estrés a nivel físico, pero en uno de los recientes videos que la cantante publicó en sus historias de Instagram ella muestra una solución. Usando una pistola especial aplica un masaje terapéutico a su hermana Pili (mejor conocida como Daikyri) mientras ésta descansa recostada; Rosalía hasta escribió en el post el mensaje: “Si necesitáis quitaros una contractura ya sabéis…fisioterapeuta sí soy”.

La artista disfrutó al máximo su estancia en México, donde ofreció cuatro conciertos; los fans de Monterrey le lanzaron al escenario muchos muñecos del Doctor Simi, algo que ella tomó muy bien, posando para una foto con sus regalos.

lluvia de dr. Simi en el concierto de Rosalia en Mtyy ! #motomamiworldtour #motomamimonterrey pic.twitter.com/A8hBd0xvYH— seb 🧸 (@sebnavarreta) August 20, 2022

Rosalía también compartió en Instagram fotos en las que aparece comiendo unas frituras muy poulares en México; la gira mundial Motomami continúa, y el próximo concierto será en Sao Paolo, Brasil. Su más reciente sencillo, “Despechá” ha sido todo un éxito reforzado con sus conciertos; el videoclip del tema lleva ya más de 29 millones de vistas en YouTube. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

