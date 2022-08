Google suspendió todas las cuentas de Google de un padre que tomó una fotografía de su hijo desnudo por razones médicas y se enfrenta a una investigación policial

El uso de inteligencia artificial para identificar contenido ilegal en Internet es una política común de las grandes compañías tecnológicas como Google. Sin embargo esta puede llegar a presentar problemas tal y como lo demostró recientemente luego de que catalogó unas fotografías, tomadas desde un teléfono Android, como material de abuso sexual infantil y procedió a realizar una denuncia ante las autoridades.

No obstante, se trató de un error pues tal y como explicó el hombre que realizó la fotografía se trataba de una imagen de la entrepierna de su hijo, la cual iba a ser enviada a su doctor para que este pudiera identificar y prescribir un tratamiento para la infección que el menor estaba presentado en esa área.

Además de todas las complicaciones creadas por esta situación, Google también suspendió todas las cuentas del hombre, sin ofrecer ningún tipo de posibilidad para que este pudiera explicar el contexto de la imagen.

Esta situación ha vuelto a despertar el debate acerca del acceso a la información privada de los usuarios que grandes compañías como Google pueden llegar a tener, pese a que afirman que sus sistemas son mínimamente invasivos.

De acuerdo con The New York Times, el incidente ocurrió durante el mes de febrero del año 2021, en plena pandemia cuando muchos consultorios médicos no se encontraban atendiendo debido a las restricciones.

Mark, cómo fue identificado el hombre para preservar su identidad, contó que tras ver que su hijo estaba presentando una hinchazón en la zona de la entrepierna procedió a comunicarse con su médico y por pedido de una enfermera realizó la fotografía antes de llevar a cabo una consulta vía videollamada.

Dos días más tarde Mark recibió una notificación de Google indicando que todas sus cuentas de Google habían sido bloqueadas por un supuesto “contenido dañino” que suponía una “violación grave de las políticas de Google y podría ser ilegal”.

Esto implicó que el hombre perdiera el acceso a sus contactos, correo electrónico, fotografías e incluso a su número telefónico. Asimismo fue informado en el mes de diciembre que el Departamento de Policía de San Francisco había iniciado una investigación en su contra, la cual posteriormente determinó su inocencia.

Ante toda esta situación, la respuesta de Google fue que la empresa únicamente escanea las imágenes de sus usuarios, si éstos optan por crear una copia de seguridad de la memoria de sus teléfonos.

En estos casos sí son capaces de acceder al material y pasarlo por sus filtros de inteligencia artificial.

El material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) es abominable y estamos comprometidos a evitar que se propague en nuestras plataformas”, dijo la portavoz de Google, Christa Muldoon, en un comunicado.

