Videos captaron el desastre que ha dejado el diluvio histórico en Dallas; más de 15 pulgadas de lluvia en menos de 24 horas￼

TEXAS – Desde el domingo no ha dejado de llover intensamente en Dallas y las horas se han hecho eternas para los ciudadanos que se han visto afectados por las inundaciones repentinas que han convertido a carreteras en ríos.

Ante el adverso clima el juez del Condado Dallas, Clay Jenkins, emitió una declaración de desastre debido a las lluvias que han causado daños severos en viviendas, negocios, y otras estructuras.

Videos publicados en las redes sociales muestran vehículos inundados y rescates.

La declaración mencionada se emitió el lunes por la tarde lo cual significa que las personas afectadas podrían recibir ayuda estatal y federal.

El juez le pide a las personas que por favor reporten daños a través de un formulario en línea en el sitio de internet de Texas Division of Emergency Management.

Jenkins también reportó que una mujer de 60 años es por ahora la única fatalidad relacionada con el clima. El auto de la víctima fue arrastrado por la corriente en una carretera de la ciudad.

"El reportar los daños a Texas Division of Emergency Management es una actividad voluntaria y no es un reemplazo para reportarle daños a tu agencia de seguros y tampoco garantiza ayuda por la declaración de desastre", agregó Jenkins a través de su cuenta de Twitter.



