Desde su cuarto Danna Paola presume su abdomen plano al hacer un sensual baile

Danna Paola ha causado sensación con sus recientes videos de TikTok, especialmente por uno en el que aparece en su cuarto, usando unos joggers verdes y un top corto mientras baila sensualmente su reciente sencillo “Xt4s1s” presumiendo su abdomen plano. El clip lleva ya más de dos millones de reproducciones y lo complementó con el mensaje “adicta me volví a mi propia canción”.

La cantante de 27 años ha sorprendido a propios y extraños con una nueva imagen mucho más sensual, que ha dejado ver en sus recientes posts de redes sociales. Pero adelantó a sus fans que tiene listo algo que estrenará esta misma semana: “XT4S1S está siendo una locura y amo que todes la estén amando tanto como yo!!! No dejen de escucharla que se viene otra sorpresa este jueves ❌😏 Adivinan que eeess?????🐇🪩🍸🔥🖤❌” View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola) View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola) View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

En nuevas fotos promocionales de la ropa deportiva Puma Danna lució su esbelta figura; la revista TVNotas acaba de publicar un artículo en el que aseguran que la artista se sometió a varias cirugías para lucir más delgada, y aunque los cambios en su físico son evidentes, ella no se ha pronunciado al respecto. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

