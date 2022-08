El Canelo Álvarez aseguró estar agradecido por haber perdido una de sus peleas más importantes: “Me habría vuelto loco”

Saúl Álvarez aseguró estar agradecido con el destino por no haber ganado la pelea contra Floyd Mayweather en 2013 ya que de haberlo conseguido se hubiera vuelto loco, pues explicó que esa victoria en concreto hubiera significado mucho para su carrera.

Y es que durante su participación en la serie The Making Of, el ‘Canelo’ explicó detalladamente cada pensamiento que pasó por su cabeza en aquella velada en donde terminó siendo derrotado por Mayweather.

“Simplemente se debió a la experiencia. Si comparo a ese Canelo con el de hoy veo versiones completamente diferentes. Ahora, contra Mayweather se daría una pelea completamente diferente”.

De igual manera, y como anuncia el portal Izquierdazo, el Canelo comentó por qué ganar esa pelea hubieran empeorado su carrera e incluso su vida personal.

“Siempre lo dije, si hubiese ganado esa noche todo me hubiera salido bien. Fama, dinero y no hubiera funcionado bien, tal vez. Entonces podría haberme vuelto loco. No era mi momento y así me lo tomo. Me llevó unos días aceptarlo”, explicó el mexicano.

Canelo: If I Beat Mayweather, Perhaps Life Could've Gone Wrong – It Wasn't My Moment https://t.co/DPmT3ZniFT pic.twitter.com/QuHiSsC9be — BoxingScene.com (@boxingscene) August 23, 2022

Tras aquella derrota, la primera de su carrera, el mexicano pudo madurar profesionalmente al punto de consagrarse como el campeón unificado y está a menos de un mes de afrontar un nuevo desafío cuando se enfrente nuevamente a Golovkin en una pelea que promete emociones garantizadas.

