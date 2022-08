¿Cuál es la erupción volcánica más letal en la historia?

En 1815, el monte Tambora entró en erupción en Sumbawa, una isla de la actual Indonesia. Los historiadores la consideran la erupción del volcán con el impacto directo más mortífero conocido: aproximadamente 100.000 personas murieron inmediatamente.

Pero muchos más murieron en los años siguientes, debido a los efectos secundarios que se extendieron por todo el mundo, dice Gillen D’Arcy Wood, autor de Tambora: The Eruption That Changed the World .

“Lo que pasó después de Tambora es que hubo tres años de cambio climático”, dice. “El mundo se enfrió y los sistemas climáticos cambiaron por completo durante tres años. Y así hubo pérdidas generalizadas de cosechas y hambrunas, desde Asia hasta Estados Unidos y Europa”.

Los volcanes cerca del ecuador pueden causar cambios climáticos globales si sus erupciones son lo suficientemente poderosas como para liberar gases a la estratosfera. Este gas queda atrapado, ya que está demasiado alto para ser arrastrado por la lluvia, luego viaja a lo largo del ecuador y se esparce hacia los polos. Esto disminuye la cantidad de calor que pasa a través de la estratosfera desde el sol.

Con la erupción de Tambora, las bajas temperaturas provocaron una disminución de las precipitaciones, malas cosechas y hambrunas masivas en muchas partes del mundo.

Es difícil saber cuántas personas murieron debido a las condiciones de inanición, pero “el número de muertos probablemente sea de alrededor de un millón de personas, al menos, en los años posteriores”, dice Wood. “Si desea incluir el hecho de que Tambora desató una pandemia mundial de cólera… entonces el número de muertos asciende a decenas de millones”.

El cólera ya existía antes de la erupción, pero las temperaturas más frías causadas por la erupción de Tambora llevaron al desarrollo de una nueva cepa en la Bahía de Bengala. Menos personas tenían inmunidad a esta nueva cepa de cólera, que luego se extendió por todo el mundo.

Por ejemplo, la erupción del Krakatoa en Indonesia en 1883 es ​​más famosa que Tambora porque fue un “nuevo evento mediático” que se extendió por todo el mundo a través de telegramas y fotografías, dice Wood, pero esta erupción fue en realidad más débil que la de Tambora y así, a pesar de que tuvo un enorme número de muertos en 36,000, fue menos mortal en general.

Aunque la destrucción de Pompeya por el Monte Vesubio en el año 79 d. C. es una de las erupciones volcánicas más famosas, su número de muertos de 2.000 fue solo una fracción del de Tambora.

