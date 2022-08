Malillany Marín se luce en ceñidos leggings mientras se ejercita en el gimnasio

Malillany Marín acude al gimnasio todos los días, y ahora complació a sus fans con un video que publicó en sus historias de Instagram y que la muestra usando ajustados leggings y un top rosa, mientras realiza una rutina de ejercicios TRX con el tema “Bizcochito” de Rosalía como fondo musical.

La bella actriz cubana se grabó en su closet, donde además de ropa y zapatos tiene juguetes, algo que causó sorpresa entre sus fans y que ella mismo explicó en un mensaje: “Literal, desde mi closet que tiene mis zapatos, bolsas, ropa clutch accesorios… y juguetes 🙊🧸😆😆 🙈les cuento que además de algunos de Distroller tengo dos bestias de la Bella y la Bestia, ambos de colección. Un #babyyoda . Bastantes osos 🐻 .así que sí … mi closet tiene también juguetes 🤭 y ustedes?”

Hace algunos días Malillany publicó una foto a manera de celebración, pues ya cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Ella posó con unos globos amarillos que cubrían su cuerpo, para después revelar que estaba usando un sexy bikini nude. View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

