Revelan que una estrella de la NBA podría ser el papá del hijo de la actriz pornográfica Lana Rhoades

Lana Rhoades es una de las estrellas de la industria pornográfica más conocidas y polémicas en los últimos años. Recientemente tuvo un hijo, el cuál nunca ha revelado la identidad de su padre a pesar de que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por sus seguidores.

Sin embargo, el reconocido youtuber y ahora boxeador Logan Paul reveló “accidentalmente” que se trata de una estrella de la NBA durante una charla en el podcast de Impaulsive. Una vez comenzaron las teorías hay dos posibles nombres sobre quien podría ser el papá del hijo de Rhoades.

Lana Rhoades’ baby daddy is an NBA STAR?? 😱🏀 pic.twitter.com/BJtkqmXaRx — Impaulsive (@impaulsive) August 24, 2022

Kevin Durant es uno de los posibles candidatos a ser el padre de Milo, hijo de Lana Rhoades, luego de que la actriz del cine de adultos reveló que había estado con un jugador de los Brooklyn Nets cuyo signo era Libra, siendo Durant el único en la plantilla con tal signo.

Rhoades incluso contó que no hubo buena química entre ella y el jugador, y que incluso este llegó con otra mujer a dicha cita. También otros han alegado que puede ser el ala-pívot Blake Griffin, debido al color del cabello del bebé que es similar al del jugador de baloncesto.

La actriz habló desde hace meses sobre cómo es la relación que llevá con el papá de Milo y cómo decidieron que él no tuviera ninguna responsabilidad, ni siquiera sobre la manutención del bebé.

“Respeto los deseos de su padre de no revelar su identidad en línea. No quiero causar ningún problema para que mi hijo crezca. Ni siquiera sé cómo lo voy a abordar… No está involucrado en absoluto… Sin dinero, sin ver a Milo, nada. Esa es su elección. Quiero ser tan respetuoso y mantener la mejor relación como pueda y ser tan amable como yo puede, porque, ¿qué pasa si Milo crece y dice: ‘Tengo muchas ganas de conocer a mi papá'”, dijo Rhoades con Martyn.

