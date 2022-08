Una influencer edita sus fotos de Instagram para hacer creer de viajes irreales: la critican por todos lados

Publicar en redes sociales fotografías con retoques es algo que se ha convertido sumamente común, no obstante, algunas personas pueden llegar a llevar estas ediciones al extremo.

Tal es el caso de Aubrey O’Day una cantante, modelo y personalidad de televisión que se hizo conocida luego de haber participado en reality shows como Ex on the beach (2009) y Celebrity Big Brother (2016). La modelo es conocida por publicar gran cantidad de fotografías con poca ropa en sus redes sociales, en sitios paradisíacos como Santorini , Bora Bora y las Islas Maldivas.

Sin embargo, durante el último año sus seguidores la han criticado por presuntamente estar mintiendo acerca de sus viajes, pues afirman que todas las fotografías publicadas son meros montajes y ediciones para hacer creer que ha visitado esos lugares. Algunos argumentan que las ediciones son obvias al comparar las proporciones de la modelo y el fondo que aparece en las imágenes, así como por inconsistencias en los juegos de sombras que aparecen en las fotografías.

Otros usuarios incluso han llegado a decir que las imágenes publicadas por O’Day de paraísos exóticos de todo el mundo en realidad se trataría de fotos robadas de otras personas que realmente viajaron a esos lugares.

“Juro que nunca podré superar que las personas pegan su imagen en paisajes vacacionales aleatorios. Aquí tenemos a Audrey O’Day, quien se presenta como doble ganadora de disco platino y viajera. Aparentemente, se fue de vacaciones a Bali, pero solo usó Photoshop en las fotografías de otras personas que sí viajaron y así lo hizo con literalmente cada imagen. No tengo idea si en realidad viajó, pero sí robó contenido de otros. Las imágenes son acompañadas por mensajes inspiradores, pero en una era en la que la comparación social es tan alta y con muchos efectos, ¿por qué hace eso?”, cuestionó una usuaria a través de un video.

Ante esta situación, O’Day respondió a sus críticos mediante un par de imágenes editadas en las que se le ve mostrando su figura y aparentando que se encuentra en el cielo conociendo a Dios. El post lo acompañó con un mensaje en el que aclara que no tiene por qué dar ningún tipo de explicaciones a nadie pues se trata de su cuenta de Instagram personal y por tanto puede publicar lo que desee.

“Si quiero que mi Instagram sea curado como un museo de arte, entonces eso es lo que va a pasar. Hago todo mi trabajo creativo, las tomas y el clima no siempre son perfectas cuando filmo o me voy de vacaciones sola. Por no hablar del hecho de que muchas de las tomas son de lugares a los que accedo después de horas escalando montañas para llegar”, explicó dando a entender que sí utiliza programas de edición en las fotografías que publica.

Pese a ello apuntó que si ha visitado los sitios que aparecen en sus fotos pues ha tenido la oportunidad de recorrer el mundo desde que tenía tan solo 7 años de edad.

