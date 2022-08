FBI investiga a ucraniana que se infiltró en el círculo cercano de Trump usando una identidad falsa

El FBI y las autoridades canadienses investigan a una mujer ucraniana que fingió ser miembro de la dinastía bancaria Rothschild y se infiltró en Mar-a-Lago y en el círculo íntimo de Donald Trump.



Inna Yashchyshyn, de 33 años, presumió ante los miembros de la alta sociedad de Florida ser la heredera Anna de Rothschild. Además, habló de su cartera de propiedades en Mónaco y los viñedos familiares, lo que le valió la adulación total de los invitados a la lujosa propiedad de Trump.



Los inventos de la impostora fueron revelados el viernes por el Pittsburgh Post-Gazette y Organised Crime and Corruption Reporting Project .



Pero la realidad dista mucho de las mentiras inventadas por Inna, quien es la hija nacida en Ucrania de un camionero llamado Oleksandr Yaschysyn, que vive en una sencilla casa en Buffalo Grove, Illinois.



Se sospecha que la mujer acudió a Mar-a-Lago por primera vez gracias a un donante de Trump llamado Elchanan Adamker en 2021, y posó para una foto con el magnate al día siguiente.



A la impostora se le ve junto a Trump y el senador Lindsey Graham, y también aparece en otra foto grupal con la prometida de Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle.



A Yashchyshyn se le acusa de obtener identificaciones falsas, incluido un pasaporte estadounidense y varias licencias de conducir, utilizando su alter ego falso de Rothschild.



El FBI la investiga al respecto de una organización benéfica llamada United Hearts of Mercy, que ella presidió. Fue fundada en Canadá en 2015 por un empresario ruso con sede en Florida, llamado Valery Tarasenko, pero se cree que se utilizó como fachada para recaudar fondos para las bandas rusas del crimen organizado.



The Daily Mail indica que el Servicio Secreto no reveló si estaban investigando a Yashchyshyn, ni tampoco el FBI, pero varias fuentes indicaron que habían sido interrogados por funcionarios del FBI sobre el comportamiento de Yashchyshyn.



El Post-Gazette informó que la policía canadiense confirmó que Yashchyshyn ha sido objeto de una importante investigación de la unidad de delitos en Quebec desde febrero.



Te puede interesar:

– Trump tenía documentos clasificados en Mar-a-Lago que podrían haber comprometido la inteligencia humana

– Biden se burla de la afirmación de Trump de que desclasificó documentos de Mar-a-Lago: ‘Vamos’

– Trump enfurece tras publicación de declaración jurada que justificó redada del FBI: “¡Cacería de brujas!”