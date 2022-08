El Departamento de Justicia niega a Trump un maestro especial para que revise documentos incautados en Mar-a-Lago: “Es innecesaria”

Funcionaros del Departamento de Justicia informaron a un juez federal que el nombramiento de un maestro especial para supervisar una revisión de los documentos incautados en Mar-a-Lago de Donald Trump impedirían la investigación del gobierno que ya ha descubierto una evidencia de obstrucción en el manejo de la información clasificada.



Los abogados de Trump habían pedido que se detuviera la revisión de documentos hasta que se nombrara un maestro especial, pero la jueza federal de distrito Aileen Cannon no accedió a esa solicitud.



La respuesta a la petición de Trump de una revisión independiente llega al tiempo que se da a conocer que los fiscales refutaron las afirmaciones de que el expresidente había cooperado con las autoridades en los meses previos a la búsqueda sin precedentes del 8 de agosto.



Funcionarios judiciales también indicaron que se hicieron esfuerzos para ocultar los registros, mismos que fueron recuperados por los investigadores y que los abogados de Trump prohibieron a los agentes ver el contenido de las cajas dentro de una sala almacenamiento en junio pasado para confirmar que no quedaban documentos con marcas clasificadas.



“Los problemas legales presentados y el remedio solicitado en los documentos son limitados, a pesar de las acusaciones sin mérito de gran alcance formuladas contra el gobierno en la moción”, informaron los funcionarios de justicia, refiriéndose a la solicitud de Trump. “El demandante no solo carece de legitimación para presentar estos reclamos en este momento, sino que incluso si sus reclamos se presentaran correctamente, el demandante no tendría derecho a la reparación que busca“.



Si bien los abogados de Trump han pedido la designación de un maestro especial o un tercero para revisar los documentos en busca de información privilegiada, las autoridades federales dijeron que ya se había asignado un llamado “equipo de revisión de privilegios” para hacer lo mismo. Como resultado, los fiscales dijeron el martes que la designación de un maestro en este momento era “innecesaria”.



Te puede interesar:

– Pocos documentos recuperados en Mar-a-Lago por el FBI estaban cubiertos por el privilegio abogado-cliente

– Melania Trump está molesta por allanamiento del FBI en Mar-a-Lago

– Escándalo de Trump por documentos recuperados en Mar-a-Lago involucraría a más personas: figura de Watergate