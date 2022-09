Fue al médico porque se sentía cansada y el diagnóstico fue el peor de todos

Hay muchos que temen ir al doctor cuando no se sienten bien, ya que existe el miedo de un diagnóstico desolador, tal como el que le dieron a una mujer de Escocia.

Y es que Melissa McNaughton, de 33 años, acudió al médico para que la revisaran tras sentir cansancio extremo. En un inicio pensó que se debía a una sobrecarga de trabajo, por lo que le hicieron exámenes de sangre, entre otros estudios.

Si bien aún no le daban su diagnóstico, el hecho que una enfermera se le acercara para confirmar una cita para una quimioterapia la espantó.

“Me sentí enferma de miedo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me senté y una de las enfermeras se me acercó y me dijo: ‘¿Estás aquí para la quimioterapia hoy?’. Dije: ‘No tengo idea de por qué estoy aquí’. Luego corrí al baño y tuve un ataque de pánico”, relató la joven al medio The Daily Record.

“Un millón de preguntas pasaban por mi cabeza: ‘¿Qué me va a pasar? ¿Cómo será mi vida? ¿Me voy a morir? ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Puedo tener hijos?’”, recordó al momento que el médico le dijo que tenía 99% de tener leucemia crónica.

Al enterarse que tenía la enfermedad, la mujer perdió peso y entró en depresión; sin embargo, poco a poco ha ido aceptando su presente y trabajando con organizaciones para librar esta batalla.

“Es tan extraño, todas estas cosas pasan por tu cabeza, situaciones en las que nunca habías pensado antes. Estaba mirando a mi mamá y a mi papá y ellos estaban haciendo preguntas. Mi esposo estaba aturdido. No fue agradable ver el miedo en sus ojos”, concluyó.

Te puede interesar:

VIDEO: Pasajera borracha que amenazó a tripulante con enviarla al hospital fue expulsada de un avión

Mamá revela cómo murió su hijo frente a sus amigos cuando hacia un reto de TikTok