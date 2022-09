El FC Barcelona golea al Sevilla de la mano de un Robert Lewandowski que sigue on fire en La Liga

El Ramón Sánchez-Pizjuán recibía a un FC Barcelona en lo que significaba una prueba de fuego para los dirigidos por Xavi Hernández. Los dirigidos por Lopetegui llegaban con la necesidad de ganar pero los goles de Raphinha, Lewandowski y Eric García iban a marcar diferencia a favor de los culés que ganarían 3-0.

Según reseñó EFE, el Sevilla salió muy fuerte y pudo adelantarse, sin embargo la explosividad del francés Dembelé desembocó en el 1-0 de Raphinha en el minuto 21, lo que cambió el signo de un partido que se inclinó aún más para un Barcelona dominante con un gran gol de Lewandowski en el 36, tras bajar el balón con el pecho y definir como los grandes. A la fiesta se uniría un poco habitual del gol, el defensor Eric García, quien a los 50 dejaba cifras definitivas.

Los goles del FC Barcelona

A pesar de que los sevillistas salieron con todo, el empuje los llevó a que le anularan un gol en clara posición adelantada y luego tuvieron un mano a mano con Ter Stegen que no supieron aprovechar. Desde allí el Barca entendió que debía hacer lo suyo y se apoyaron en los jóvenes del mediocampo: Pedri y Gavi.

Fue así como Ousmane Dembelé hizo de las suyas en una explosiva carrera como las que nos tiene acostumbrado, luego vino el remate de Lewandowski y ante el rechace del portero sevillista, Raphinha de cabeza pondría el primer gol para los culés.

⚽️ ¡Gol del Barcelona! Participaron los 3 de arriba y Raphinha se encargó de marcar el 1-0 contra Sevilla.



¡Gran partido en el Sánchez-Pizjuán!



🎙️ @giraltpablo – @fabig08 #LaLigaEnDIRECTV pic.twitter.com/s7yrvsYPqN— DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) September 3, 2022

A 9 minutos del final de la primera parte y con un Sevilla desconcertado, iba a venir una de las inspiraciones de un Robert Lewandowski quien sigue on fire en La Liga y anotaba el quinto gol vestido de culé en cuatro partidos. Brilliant ball from Koundé. Stunning finish from Lewandowski. Barca are cooking 🔥 pic.twitter.com/Wr85nDvKcW— ESPN FC (@ESPNFC) September 3, 2022

Al minuto 50 ya en la segunda mitad, uno que no es habitual con los goles pero si habitual en el once de Xavi, Eric García, sentenciaba el encuentro al rematar una dejada de cabeza de Koundé y anotaba el tercer gol. Cabe destacar que Koundé tuvo dos asistencias el día de hoy ante su ex equipo y como nota negativa García saldría sustituido por lesión. ASISTENCIA DE KOUNDÉ Y GOL DE ERIC GARCIA 🤝🏻 pic.twitter.com/zHKYjz1GiW— SempreCulesVideo (@SempreCuleVideo) September 3, 2022

El pulso entre el Real Madrid y el FC Barcelona queda servido

Más temprano el Real Madrid se imponía 2-1 al Betis con lo justo y lograba marcar un andaje perfecto en los primeros cuatro partidos de La Liga. Por su parte el FC Barcelona sumaba su tercera victoria al hilo luego de su debut decepcionante ante el Rayo Vallecano en donde empataron sin goles.

El Madrid está líder con 12 puntos y de cerca está allí el FC Barcelona con 10 puntos, entre otros pulsos de ambos equipos está el de sus goleadores, duelo que por los momentos va ganando Robert Lewandowski con cinco goles en cuatro encuentros. Por su lado Karim Benzema lleva un total de tres anotaciones en igual número de partidos. 😁 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐒𝐚́𝐧𝐜𝐡𝐞𝐳-𝐏𝐢𝐳𝐣𝐮𝐚́𝐧 pic.twitter.com/xtC65pTs7e— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 3, 2022

