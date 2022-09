El futbolista Carlos Vela tuvo un gran gesto con Andy Ruiz como motivación antes de su combate contra Luis “King Kong” Ortiz [Video]

El mexicano Andy Ruiz se prepara para su vuelta al cuadrilátero ante el cubano Luis “King Kong” Ortiz y durante el pesaje recibió un regalo especial de parte de la estrella del LAFC, su compatriota Carlos Vela.

El Destroyer recibió una camiseta de Carlos Vela del LAFC con el número 10 en la espalda y con la firma especial de Vela. Ruiz agradeció a su compatriota por el detalle y destacó lo que significaba para él.

“Quiero agradecer a mi amigo Carlos Vela por esta playera, significa mucho para mí, y desearle que lo hagan buen en los Playoff. Muchas gracias”, dijo Ruiz en su mensaje.

El LAFC también le dedicó unos corazones al boxeador en redes sociales en apoyo antes del combate. La pelea será en el Crypto Arena de Los Ángeles, por lo que se espera que Ruiz cuente con mucho apoyo durante el combate.

“Destroyer” marcó un total de 268.8 libras, mientras el pugilista cubano Luis Ortiz pesó 245.3 libras, así lo dio a conocer TV Azteca Deportes.

Andy Ruiz vuelve a subirse a los cuadriláteros luego de más de un año en donde se impuso en un careo a Chris Arreola, en aquella ocasión Ruiz dejó algunas dudas. Sin embargo vuelve para enfrentar a Ortiz y espera que un triunfo le funcione como punta de lanza para buscar otra oportunidad que le permita ir por el cinturón del título mundial nuevamente.

La nota curiosa previo al combate son las más de 20 libras que saca Andy Ruiz a Luis Ortiz, aunque hay que decir que se observa más musculoso que en las anteriores presentaciones.

“Lo que sucederá será un gran mensaje no solo para la gente, sino que también demostrarme a mí mismo que yo puedo volver a contar con la oportunidad de ser campeón. Después de que perder esos títulos se me rompió el corazón. No quiero perder esa chance y aprovecharé ésta al máximo dando lo mejor de mí”, agregó “Destroyer”.

Muchos alabaron la forma física en que se ve al mexicano previo a su combate y detallaron que lo ven más musculoso por lo que podría ser una gran pelea para ambos.

