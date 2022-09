VIDEO: Jovencito asegura ser hijo de Shakira y un actor colombiano

Siguen las polémicas alrededor de la separación de su expareja Gerard Piqué, acusaciones fiscales por parte del gobierno de España, ahora Shakira también es señalada por un joven que asegura ser hijo de la cantante y a quien ella abandonó cuando era un niño.

Se trata de un actor colombiano de nombre Santiago Alarcón, quien mencionó en un video en sus redes sociales que hay una persona la cual nombró como “El muchacho”, debido a que ya está en etapas legales, que desde hace tiempo le ha estado mandando mensajes y le comenta que es su padre y que la madre es Shakira.

“Denuncia pública. Aquí les cuento uno de los capítulos más absurdos de mi vida. El video está largo, pero quédense hasta el final porque trae detalles inesperados”, escribe el famoso en la descripción de la publicación.

“El muchacho” le ha dicho a Santiago Alarcón que él y la intérprete de “Te felicitó”, “Antología”, “Si te vas” y “Pies descalzos” lo dieron en adopción en el año de 1992.

“Resulta que él asegura que su papa biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira“, platicó Alarcón en la grabación.

Otra de las cosas que mencionó es que está seguro de que se trata de un caso de extorción porque “El muchacho” le pide 835 millones de pesos, por lo que no aguantó más y quiso hacer público lo que está pasando en este momento de su vida, tema que relaciona a la cantante Shakira.

Hasta el momento Shakira no ha dado a conocer su postura sobre el supuesto hijo que ahora se le adjudica, lo que si es que sigue en una batalla legal por la custodia de Milán y Sasha, los niños que tuvo con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué del que ahora está separada.

