Abuelita que reveló que fue abandonada por sus 16 hijos es desmentida por su nieta

Hace unas semanas el caso de una mujer de la tercera edad que reveló que vive en abandono pese a tener 16 hijos consternó a México y al mundo.

En aquel momento, la abuelita de 97 años señaló que sus vástagos y nietos no sabían que ella seguía con vida, de acuerdo a un video que compartió en TikTok el usuario Jaime Toral.

“Yo tuve 16 hijitos. No ninguno, ni saben si vivo o no”, dijo al borde del llanto la señora Isabel Méndez Jiménez de Oaxaca.

“Mis hijos se casaron, todos con mujeres o hombres de fuera, ellos apoyan a la familia de ellos, yo vivo solita, en la tarde viene mi nietecito que vende canastas, pero él está mal de la cabeza, tiene como 23 años y no come conmigo. Tengo unos gatitos y mi perrita que me cuida”, añadió.

En las recientes horas, una joven que se identificó como nieta de la mujer mayor señaló que su abuelita mintió en todo lo que dijo en la grabación, ya que presuntamente solo tendría ocho hijos y todos se harían cargo de ella.

“A ella le gusta vivir sucia, siempre le festejamos su cumpleaños, le damos de comer, la visitamos”, señaló la joven al momento de desmentir que la abuelita comía frijoles y arroz, ya que presuntamente tiene muchos negocios de los cuales obtiene jugosas ganancias.

Los comentarios de los usuarios defendieron a la señora: “Si la abuelita tuviera todo como dice la nieta, su casa no fuera de palos y techo viejo, ella anduviera bien vestida, viviera en una casa con comodidades y en su persona no se viera maltratada”, dijo uno de ellos.

