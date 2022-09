El antes y después de Pepe Aguilar: Así lucía el famoso previo a su debut como cantante

Durante más de tres décadas, el cantante regional mexicano Pepe Aguilar ha deleitado al público con grandes éxitos que han mantenido vivo el legado de su familia, mismo que remonta a sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Si bien su apellido ya contaba con renombre y el respeto del público mexicano, el intérprete de temas como “Prometiste” y “Por mujeres como tú” ha hecho su propia labor al cosechar logros por su cuenta que lo han coronado como uno de los mayores exponentes del género regional mexicano.

Cabe recalcar que si bien su debut con el género ranchero se dio en 1991, Pepe Aguilar tiene un pasado en la música poco conocido. Sus primeros pasos en el mundo de la música estuvieron vinculados al rock, siendo integrante de la agrupación Equs.

Pepe Aguilar en su banda de rock, Equs. pic.twitter.com/qNSw54Soao — Miss News (@MissNews5) September 7, 2022

El artista en ese entonces tenía tan solo 19 años de edad y, durante mucho tiempo, creyó que este sería su camino al estrellato. No obstante, la banda musical no logró conseguir mucho éxito entre el público, lo que terminaría por “destruir” su sueño.

La suerte le sonreiría al inicio de la década de los 90, cuando finalmente incursionó en el género que le dio fama a su padre. De hecho, su primera interpretación ante el ojo público quedó inmortalizada a través de un video que recientemente retomó fuerza en redes sociales.

A partir de entonces, Pepe Aguilar ha lanzado diversos materiales discográficos de los que han salido joyas de la música como: “No me hablen de amor”, “Ni contigo, ni sin ti”, “Me estoy acostumbrando a ti” y “Hasta que llegue el alba”, por mencionar algunas.

Actualmente, el famoso de 54 años comparte créditos con sus dos hijos, Leonardo y Ángela Aguilar, en el show ‘Jaripeo Sin Fronteras”, en el que no solo deleitan con su talento, también demuestran su amor por México con una presentación de primer nivel. View this post on Instagram A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

