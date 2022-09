La Casa Blanca reacciona a ley de prohibición nacional del aborto propuesta por el republicano Graham

A través de un comunicado de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre dieron su punto de vista con respecto a la ley que el senador republicano, Lindsey Graham presentó el día de hoy en una conferencia de prensa en Washington en donde prohíbe el aborto en todo el país después de las 15 semanas de gestación.

“El Senador Graham introdujo una prohibición nacional del aborto que eliminaría los derechos de las mujeres en los 50 estados. Este proyecto de ley está totalmente fuera de sintonía con lo que creen los estadounidenses”, escribió Jean-Pierre en el comunicado.

La secretaria de prensa también se enfocó en decir que mientras el presidente Joe Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris buscan la aprobación de la Reducción de la Inflación en donde se trata también la atención médica, un grupo de republicanos está buscando eliminar por completo el derecho de elegir sobre sus cuerpos a las mujeres en EE.UU.

“El presidente Biden y el vicepresidente Harris se centran en la aprobación histórica de la Ley de Reducción de la Inflación para reducir el costo de los medicamentos recetados, la atención médica y la energía, y tomar medidas sin precedentes para abordar el cambio climático, los republicanos en el Congreso se centran en tomar derechos lejos de millones de mujeres”, puntualizó.

Y dejó en claro que: “El presidente y la vicepresidenta luchan por el progreso, mientras que los republicanos luchan para frenarlos”.

Así mismo, mencionó que el presidente Joe Biden ha buscado a través de dos órdenes que ha firmado le poder ayudar tanto a las mujeres como a los proveedores con respecto a los servicios médicos de reproducción.

“El presidente Biden y los demócratas del Congreso están comprometidos a restaurar las protecciones de Roe v. Wade frente a los continuos pasos radicales de los republicanos electos para poner las decisiones de atención médica personal en manos de los políticos, en lugar de las mujeres y sus médicos, lo que amenaza la salud y la vida de las mujeres, finalizó Jean-Pierre.

La reacción de la población en general ha sido notaria después de que Lindsey Graham diera la conferencia anunciando su propuesta de ley. La mayoría acudió a sus redes sociales para manifestarse en contra de la propuesta de los republicanos.

El gobernador de California, Newsom escribió en su perfil de Twitter: “Los estados deben decidir el tema del aborto. Lindsey Graham, literalmente hace apenas un mes.

“States should decide the issue of abortion.” – Lindsey Graham, literally just one month ago. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) September 13, 2022

“Prefiero caminar descalzo por las calles de El Paso en pleno julio que escuchar una maldita palabra que sale de la boca de Lindsey Graham. UNA PROHIBICIÓN NACIONAL DEL ABORTO. El Partido Republicano te está diciendo quiénes son, créelos”, escrbió en su Twitter Olivia Julianna.

“Solo un recordatorio de que la persona que elabora la legislación nacional que te despoja de tus derechos reproductivos, Lindsey Graham, no tiene hijos, ni pareja, ni familia, pero está perfectamente contento de decirte cómo y cuándo deberías tener los tuyos”, tuiteó Brian Tyler Cohen.