Mundo se alista para un caos climático permanente de magnitud inimaginable: ONU

Tras su regreso de Pakistán donde presenció una “pérdida devastadora de vidas”, “enorme sufrimiento” y “enormes daños a las infraestructuras” por las torrenciales lluvias que sufre el país desde mediados de junio, el Secretario General de la ONU, António Guterres, vislumbra “un futuro de permanente y omnipresente caos climático de una magnitud inimaginable”.

En conferencia de prensa antes del inicio del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General, Guterres explicó que la situación que observó en la nación asiática “es simplemente desgarradora. Ninguna imagen puede transmitir el alcance de esta catástrofe. La zona inundada es tres veces más grande que todo mi país, Portugal”, reiteró.

Guterres destacó que la situación que vive Pakistán es un claro reflejo de la insuficiente respuesta mundial a una crisis climática que acaban pagando los más vulnerables del mundo, como el Cuerno de África, el Sahel, las pequeñas islas o los países menos desarrollados, por “décadas de intransigencia de los grandes emisores de gases contaminantes.

“Los países del G20 son los responsables del 80% de las emisiones. También están sufriendo el impacto de sequías, incendios e inundaciones sin precedentes, pero la acción climática parece estar estancada. Si un tercio de los países del G20 estuviera hoy bajo el agua, como podría ocurrir mañana, quizás les resultaría más fácil acordar recortes drásticos de las emisiones”, reflexionó.

Como remedio a esta situación, Guterres destacó que todos los países, liderados por los del G-20, deben impulsar sus objetivos nacionales de reducción de emisiones contaminantes hasta limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5ºC y que al menos la mitad de las inversiones dedicadas al clima deberían destinarse a adaptación y resiliencia.

De no tomarse todas estas medidas vaticinó que “estas tragedias simplemente se multiplicarán, con consecuencias devastadoras durante años, incluyendo la inestabilidad y la migración masiva en todo el mundo. Mi mensaje a los líderes mundiales aquí reunidos es claro: Disminuyan la temperatura, ahora. No inunden el mundo hoy; no lo ahoguen mañana”.

