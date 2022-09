Fernando Ortiz reconoció que las Águilas del América recibieron un buen golpe de realidad en la Liga MX

El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América de la liga mexicana, aseveró este miércoles que el empate 3-3 ante el Santos Laguna fue una bofetada para que su equipo no se sienta invencible.

“Este partido es una buena bofetada para que veamos que no somos invencibles, porque Santos nos pegó en el momento justo; nos hicieron un gran partido, aunque me quedo con una igualada que la afición disfrutó“, dijo el técnico.

Las Águilas estuvieron abajo por 1-3 y alcanzaron el 3-3 en tiempo de compensación en juego pendiente de la fecha cinco del Apertura 2022.

En el partido realizado en el Estadio Azteca el Santos Laguna marcó gracias a un doblete del argentino Leonardo Suárez y un gol del colombiano Harold Preciado.

El América empató con goles de Henry Martín, un autogol de Hugo Rodríguez y un tanto del uruguayo Federico Viñas, quien celebró su partido 100 con las Águilas.

A pesar de la reacción de sus dirigidos Ortiz subrayó los errores que casi les cuestan la derrota.

“Por más que allá haya sido un empate heroico este juego nos enseñó muchas cosas que no nos deben pasar; que no podemos confiarnos a pesar de nuestras virtudes, que debemos prestar más atención, de todo eso hablamos en el vestuario para que no vuelva a suceder“.

📹 | Álvaro Fidalgo, magia en la cancha y fuera de ella#SomosAmérica 🦅 pic.twitter.com/Iq0gjWA7se — Club América (@ClubAmerica) September 15, 2022

El estratega reconoció la fuerza mental de su equipo para reponerse de la desventaja.

“Nunca dejamos de atacar, tuvimos muchas oportunidades, pero no fuimos tan contundentes; me gusta el momento de mis chicos y la reacción que tuvieron“.

Fernando Ortiz agradeció a la afición que no dejó de apoyarlos en el duelo. “Para el espectador fue hermoso tener un partido así. Regalarle este empate fue hermoso; tengo muchas sensaciones, estoy feliz por el carácter y la valentía de mis jugadores“.

Apaguen las luces, prendan los fuegos artificiales 🎆🔥

¡Se empató el encuentro de último minuto!

El GOL de Federico Viñas#SomosAmérica 🦅 pic.twitter.com/5bchMHw5uT— Club América (@ClubAmerica) September 15, 2022

El empate ante el Santos dejó en nueve los triunfos consecutivos con los que las Águilas impusieron una marca de la institución.

Con la igualada las Águilas se afianzaron en la cima del certamen, llegaron a 32 puntos. Suman 10 triunfos, dos empates y tres derrotas.

En la jornada 16 del Apertura 2022 el América recibirá al Guadalajara el sábado en el clásico del fútbol mexicano entre los dos equipos más populares del país.

