Santiago Giménez entró de recambio y participó en la fiesta del Feyenoord en Europa League con gol y asistencia

El buen momento de Santiago Giménez en Europa parece no detenerse y así lo confirmó hoy en la UEFA Europa League en donde entró como recambio y tan solo le bastaron tres minutos en el terreno de juego para anotar un gol en la fiesta del Feyenoord sobre el Sturm Graz que terminó con victoria de 6-0. Pero no solo un gol marcó el ex delantero del Cruz Azul, también se dio el lujo de iniciar la jugada y recuperar un balón para la sexta y definitiva anotación, convirtiéndose en un jugador clave.

“El Bebote” Santiago Giménez ingresó al minuto 63 y tan solo tres minutos después consiguió el grito sagrado para los holandeses. Patrik Walemark mandó un centro donde se ubicaba el ariete mexicano que logró su remate en solitario y con ello la ventaja del Feyenoord.

Santiago Giménez decisivo para el Feyenoord

Santiago Giménez ya suma seis goles vistiendo los colores del Feyenoord, los cuales se dividen entres en la Eredivise y tres más en la UEFA Europa League. El futbolista está levantando la mano muy seriamente para que sea tomado en cuenta por Gerardo Martino de ara al Mundial Qatar 2022.

Cabe destacar que con esta goleada el Feyenoord se ubica como líder momentáneo del grupo F en la UEFA Europa League. Los seis goles del Feyenord fueron distribuids en dos del iraní Alireza Jahanbakhsh al minuto nueve y al 41. El defensor eslovaco Dávid Hancko se hizo presente en el marcador al minuto 31, el brasileño Danilo al 34. Mientras que “El Bebote” Santiago Giménez anotó al 66 y Oussama Idrissi cerró el resultado al 78.

Próximos compromisos del Feyenoord

El Feyenoord se medirá al PSV Eindhoven de Luuk De Jong en uno de los clásicos de la Eredivise el próximo domingo 18 de septiembre. Mientras que en Europa League estará visitando en Dinamarca al FC Midtjylland el próximo seis de octubre.

