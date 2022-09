Cruz Azul le remonta al León en tiempo agregado y sueña con el repechaje

El Cruz Azul está más vivo que nunca gracias a una remontada milagrosa ante el León en el estadio Azteca y que les permitió sumar tres puntos gracias al 2-1 conseguido en tiempo de descuento y gracias al ariete ecuatoriano Michael Estrada que apareció en uno de lo momentos más claves del Torneo Apertura de la Liga MX. A pesar de comenzar por debajo en el marcador la escuadra cementera dominó al León en varias estadísticas del partido y al final se terminó haciendo justicia.

Los primeros 45 minutos fueron muy parejos con acciones en ambas porterías pero con leve superioridad de “La Máquina” quienes no consiguieron la contundencia necesaria para adelantarse en el marcador. Los goles llegaron en la segunda parte y fue el León que se adelantó al 57 con un autogol de Rodrigo Huescas.

La remontada de Cruz Azul

A pesar de estar abajo en el marcador, los cementeros iban a buscar y a lograr su recompensa en los últimos minutos de partido. Para ponerle drama al asunto no fue sino al minuto 82 cuando vendría el gol del empate del Cruz Azul; el ecuatoriano Michael Estrada, el hombre que no ha perdido la fe, el que aseguró que su equipo no merecía el lugar que ocupaba en la tabla, de cabeza mandó a guardar el balón para igualar las acciones.

Pero como esta temporada la palabra “sufrimiento” parece ser el apellido del Cruz Azul, no fue sino hasta el minuto 92 cuando llegó el merecido gol de la victoria por intermedio de Alonso Escoboza quien ingresó al área libre de marca y definió el encuentro para los celestes. ⚽🔥🔵 ¡Goooool de @CruzAzul!

Próximo parada los Pumas

Esta sufrida pero merecida victoria le otorga a Cruz Azul una leve confianza para llevarse el encuentro ante los Pumas y llevarse la clasificación tan ansiada a la siguiente fase, algo que sería épico teniendo en cuenta todos los malos momentos que han tenido que pasar durante esta campaña. ⏱ ¡Termina el partido! 🏟 @CruzAzul 2-1 @clubleonfc



Por ahora a Cruz Azul le toca celebrar muy poco y pasar página para meterse de lleno en el encuentro que enfrentará al equipo universitario que vendrá urgido de los tres puntos para seguir adelante en el campeonato.

