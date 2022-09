Adamari López se desató bailando con otro morenazo en el Puerto Rican Parade de Nueva York

La puertorriqueña y conductora de Hoy Día, Adamari López, se dejó ver durante el fin de semana desatada bailando en el Puerto Rican Parade, Nueva York. Con un pantalón muy ajustado color azul cielo como sus ojos y un topcito la estrella de Telemundo dijo presente para apoyar a su comunidad y además fue nombrada Orgullo Boricua.

Una de las cosas que más enorgullecen a Adamari López es haber nacido en Puerto Rico. Así que, sin dudarlo se montó en un avión rumbo a Nueva York a bailar al ritmo de la salsa y de la bomba con un morenazo que también se destacó bailando en la Parada Boricua de Nueva York.

Hace apenas unos días Adamari López había sorprendido a su fans bailando cerquita con un instructor de Zumba. Aunque la cosa parecía muy romántica, la verdad es que se trataba solo de uno de los tantos TikTok de la presentadora de Hoy Día. Misma que ha seguido publicando sus ocurrencias a pesar que muchas hayan sido tildadas como indirectas. A ella le vale y así lo deja claro casi todos los días. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Aunque muy agradecida por el amor que recibió en el desfile del Orgullo Boricua, no hizo de oídos sordos a la tormenta tropical Fiona y los estragos que está causando en Puerto Rico. La ex de Toni Costa publicó un video junto a Alaïa mostrando que estaban rezando y prendiendo una vela por todos los afectados y para que Dios los proteja de este percance de la naturaleza. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

No cabe duda que Adamari López no olvida sus raíces a pesar de ser una de las mujeres latinas más famosas de la industria del entretenimiento hispano. Puerto Rico siempre ocupará una gran parte de su corazón.

