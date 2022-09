Christian Nodal es criticado por dedicar a Cazzu la misma canción que a Belinda: “La persona que más amo”

Christian Nodal está nuevamente inmerso en la polémica, esta vez debido a que durante uno de sus más recientes conciertos dedicó una canción a su novia Cazzu, pero lo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue que este mismo tema ya se lo había dedicado en varias ocasiones a Belinda.

El intérprete de “No te contaron mal” y “Adiós Amor” sigue dando de qué hablar no solo por ser uno de los representantes de regional mexicano más importantes de la actualidad, sino que al mismo tiempo sus romances han robado protagonismo al grado de ser tendencia continuamente.

Y es que luego de expresar abiertamente su amor por Cazzu a través de las historias de Instagram, en donde ha compartido fotografías, videos y algunas frases con mención especial a su nueva pareja, ahora fue durante el concierto que ofreció el pasado fin de semana en San José, California, donde confirmó lo enamorado que está dedicando una canción a la rapera argentina.

El romántico momento sucedió antes de cantar el tema Eso y Más de Joan Sebastian, cuando Christian Nodal confesó cuánto ama a Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, además de ser quien más le ha ayudado en su vida.

“Quiero dedicar esta canción se llama Eso y Más ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, dijo.

Enseguida reconoció que esta misma canción ya la había dedicado antes, pero al parecer a la persona equivocada.

“Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo pero quiero a mi Julieta”. Christian Nodal

Como era de esperarse la lluvia de críticas llegó de inmediato, en donde le dijeron de todo por demostrar que todavía no olvida a Belinda ya que este tema fue dedicado a ella en varias ocasiones.

“Eso no se dice. Le falta para ser un caballero y sí está dolido”, “Beli triunfando como siempre… ya que la olvide porque ella ni lo menciona”, “Dolido por eso se comporta así“, “Ay no el Nodal a todas ama”, “Me decepcionó. Ese niño no sabe que es amar. Imagínate. Dice amar a Cazzu”, “¿Esa no es la canción que le cantaba a Belinda en todos sus conciertos?“, “Sigue dolido el hombre aunque quiera ocultar si no sintiera eso simplemente la dedica y ya no da esos espectáculos”, “Típico comportamiento de un dolido”, “Hay que original le dedicó la misma canción a Belinda”, “Tantas canciones y dedica las mismas“, escribieron solo algunos usuarios.

Cabe recordar que una de las tantas veces que fue dedicado dicho tema a Belinda fue durante el cumpleaños número 23 del sonorense, así como en otros conciertos en los que tabmién gritaba su amor por la cantante de origen español.

