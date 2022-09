Horóscopo: qué será de tu semana del 19 al 24 de septiembre de 2022

ARIES

21/3 al 20/4

AMOR. En esta etapa las emociones se le irán de las manos. No estará de humor para el diálogo, las consecuencias serán inmediatas.

DINERO. Cuide que su orgullo no le juegue una mala pasada porque tenderá a desafiar a quienes lo triplican en poder.

CLAVE DE LA SEMANA. Hora de buscar su propio camino sin dependencias infantiles.

TAURO

21/4 al 21/5

AMOR. Puede haber situaciones familiares tensas. Con la pareja, en cambio, todo resulta perfecto. Es tiempo de revisar los contratos tácitos.

DINERO. Sabrá hacerse valer. Le irá muy bien, pese a que haya pruebas a superar. Demostrará que sabe lo que quiere.

CLAVE DE LA SEMANA. No suponga que el otro es como usted: pregunte.

GÉMINIS

22/5 al 21/6

AMOR. Una situación inesperada lo obligará a proteger lo que es suyo. No a la indefinición. Es tiempo de afirmarse y lo que piensa o siente.

DINERO. Evite involucrarse en conflictos ajenos. Mil responsabilidades. Le irá muy bien en una empresa familiar.

CLAVE DE LA SEMANA. Poner límites es complicado, señale cómo es la realidad.

CÁNCER

22/6 al 22/7

AMOR. Apueste a la pareja. Excelentes tránsitos para afirmar una unión. Tendrá la alegría de compartir su vida con buena gente.

DINERO. Compensa la escasez con voluntad. Cumplirá con sus obligaciones y dejará a sus competidores muy atrás.

CLAVE DE LA SEMANA. Si lo han herido, acepte las disculpas y perdone.

LEO

23/7 al 23/8

AMOR. No cometa el error de traicionarse a sí mismo, cegado por una emoción del momento. Mal momento para los impulsos. En casa reina la paz.

DINERO. Si no le alcanza el dinero pero sobra trabajo, será una ecuación capaz de enloquecerlo. Se sobrepondrá.

CLAVE DE LA SEMANA. No sume compromisos, busque una asistencia eficaz.

VIRGO

24/8 al 23/9

AMOR. Con Venus en su signo estará alegre y aventurero. Ternura en aumento. Es momento de apostar a la convivencia. Un encuentro feliz.

DINERO. Aceptarán sus propuestas y lo que inicie será con el pie derecho. Todos los planetas lo favorecen.

CLAVE DE LA SEMANA. No siga a quien promete todo. Mucho ruido y pocas nueces.

LIBRA

24/9 al 23/10

AMOR. Puede que un ser querido lo enfrente o lo ignore de un modo ofensivo. Espere unas semanas para conversar, cuando lo acompañen los astros.

DINERO. Bien aspectado si trabaja en su casa o forma parte de una empresa familiar. Rivales o colegas que lo desafían.

CLAVE DE LA SEMANA. Si buscan pelea, mejor defenderse. No ponga la otra mejilla.

ESCORPIO

24/10 al 23/11

AMOR. Tierno encuentro afectivo. Es el momento de barrer con esas conductas destructivas que no les permiten disfrutar.

DINERO. Cuidado al compartir su éxito con los demás. Tenga cautela en el manejo de los recursos que le confían.

CLAVE DE LA SEMANA. Los ideales a veces cambian. Defienda lo que cree hoy.

SAGITARIO

24/11 al 22/12

AMOR. Con poca chance en el amor. Tendrá que adaptarse a lo que el presente ofrece, en breve la amistad y la pasión vuelven a florecer.

DINERO. Sobrepasado de obligaciones, puede que discuta al menor desacuerdo. Haga lo posible, controle un poquito sus nervios.

CLAVE DE LA SEMANA. El cambio es la sal de la vida pero… no corra riesgos.

CAPRICORNIO

23/12 al 20/01

AMOR. Cálida intimidad y profunda conexión afectiva. Seducirá con su estilo reposado y a la vez sensual. Bien con la familia política.

DINERO. Crea proyectos perdurables y, además, hace transacciones comerciales de alto vuelo gracias a nuevas alianzas.

CLAVE DE LA SEMANA. Apueste a la expansión aunque deba invertir efectivo.

ACUARIO

21/1 al 19/2

AMOR. No permita que lo capture el pasado, si tiene dudas un buen amigo lo sabrá aconsejar. Viajar y hacer planes de a dos es la consigna.

DINERO. La confusión será norma en este ciclo y por eso mismo tome sus recaudos a la hora de hacer cualquier inversión.

CLAVE DE LA SEMANA. Quien calla otorga. Si está en desacuerdo hágase escuchar.

PISCIS

20/2 al 20/3

AMOR. Tiempo de alegrías y constantes encuentros. Su pareja será la mejor compañía. Punto final al miedo, anímese a pedir más.

DINERO. Se destacará en la organización y el liderazgo. Acepte ser portavoz de importantes decisiones laborales.

CLAVE DE LA SEMANA. El miedo al futuro no tiene hoy razón de ser.

Por Kirón

