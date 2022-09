Brad Pitt muestra su faceta como escultor, presentando algunas piezas en una exposición

Brad Pitt estudió la carrera de Periodismo, pero después se decidió por la actuación, convirtiéndose en una estrella a nivel mundial. Aunado a ello siente una pasión por la arquitectura, y ahora ha sorprendido a todos al mostrar su faceta como escultor, presentando una serie de nueve piezas dentro de una exposición en el Museo Sara Hildén en Finlandia.

Brad acudió ahí para apoyar a dos de sus amigos: Thomas Houseago (titular de la exposición) y el músico australiano Nick Cave. En la ceremonia de apertura comentó: “Para Nick y para mí este es un mundo nuevo en el que acabamos de entrar. Pero siento que era lo correcto”. Entre sus obras destaca una que presenta un enfrentamiento con pistolas, y que lleva por título “Aiming at you I saw me but it was too late this time” (“Apuntándote me vi pero esta vez era demasiado tarde”).

Houseago se mostró encantado de compartir en un mismo espacio sus obras con las de sus dos famosos amigos, a quienes invitó para que colaboraran en la exposición. Acerca del concepto de sus esculturas, Pitt agregó: “Para mí se trata de un ejercicio de autorreflexión. Tiene que ver con todo lo que ha ido mal en mis relaciones, dónde he fallado y mi complicidad con ciertos daños. Nació de la propiedad de lo que llamo un inventario radical de uno mismo, siendo realmente brutalmente honesto conmigo y teniendo en cuenta aquellos a los que pude haber lastimado, los momentos en los que me equivoqué”.

