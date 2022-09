Brad Pitt lanza su línea para el cuidado de la piel “Le Domaine”

El pasado miércoles Brad Pitt lanzó una línea de productos para el cuidado de la piel llamada Le Domaine (El Dominio). Cuenta con tres productos que se venden individualmente y cuyo ingrediente principal son las uvas que crecen en el viñedo francés Chateau Miraval, propiedad del actor.

Para este nuevo proyecto Pitt se inspiró en el trabajo como empresaria que ha hecho la actriz Gwyneth Paltrow, quien fuera su pareja durante tres años. El suero, la crema y la emulsión de Le Domaine utilizan los poderes antioxidantes de las uvas y contienen GSM10, una molécula exclusiva que incluye una combinación de la piel de la fruta, así como sus semillas. Un cuarto producto será lanzado en enero de 2023.

En una entrevista que Brad Pitt concedió a la edición británica de la revista Vogue comentó que Paltrow “fue probablemente la primera persona que hizo que me lavara la cara dos veces al dia”, pero también fue muy claro en los efectos de Le Domaine tanto en hombres como mujeres: “No quiero evadir el envejecer. Es un concepto del cual no podemos escapar, y me gustaría ver que nuestra cultura lo abrazara un poco más, hablar sobre ello en esos términos. Algo que discutimos al fundar esta línea fue ese término de “anti-edad”. Es ridículo…pero lo que es real es el tratar a tu piel de una forma saludable”.

