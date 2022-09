¿Se quedó fuera del radar de la Selección Mexicana? Omar Govea finaliza su paso por  Bélgica 

Omar Govea acabó con su calvario en el fútbol de Bélgica. El ex futbolista del Porto le puso punto y final a su paso por el balompié belga con el Zulte Warengem. Luego de mucho tiempo de inactividad, el azteca prefirió probar suerte en la Primera división de Rumania.

El club que se hizo con los servicios de Govea es el FC Voluntari de la Súper Liga de Rumania. El ex jugador del Porto fichó por dos temporadas y representará los colores del club hasta 2024. No está de más mencionar que su nuevo club no tuvo que pagar ni un centavo por la ficha del jugador, pues era agente libre desde julio de este año.

Luego de terminar contrato con Zulte Waregem en Bélgica 🇧🇪, Omar Govea 🇲🇽 (26) es nuevo jugador del FC Voluntari, equipo de la primera división de Rumania 🇷🇴. Actualmente, el club marcha en la 11° posición. Govea, se suma a Paolo Medina como mexicanos embajadores en dicho país.🔁 pic.twitter.com/Ap8AZt6mF6— Julio Rodríguez (@julioordz10) September 20, 2022

¿Fuera del radar de Gerardo Martino?

Desde hace unos meses ha venido sonando la posible salida del azteca. Govea solo jugó seis partidos en la temporada anterior y era más que evidente que el jugador no se mantendría en el club. Bajo estas circunstancias, varios equipos de la Liga MX habían estado detrás de la ficha del mediocampista, pero este prefirió mantenerse en Europa en un club de una liga que no está considerada entre las mejores del continente. En este sentido, Govea quedaría muy rezagado en el universo de futbolistas elegibles por Gerardo Martino para la Selección Mexicana. View this post on Instagram A post shared by Omar Govea (@96govea)

Una extensa carrera en el viejo continente

Con su incorporación al FC Voluntari, Omar Govea estará en el quinto club europeo de toda su carrera. El mediocampista formado en la Águilas del América ha jugado en el Porto B, Mouscron, Royal Amberes, Zulte Waregem y ahora en la liga de Rumania. El mexicano está en el Viejo Continente desde 2015. View this post on Instagram A post shared by Omar Govea (@96govea)

