La actriz Constance Wu declaró haber sufrido acoso sexual por un productor del programa “Fresh off the boat”

La actriz estadounidense Constance Wu está a punto de lanzar su libro de memorias “Making a scene”, pero ya han comenzado a darse a conocer extractos del mismo, sobresaliendo un pasaje en el que declara haber sido acosada sexualmente por uno de los productores del programa de televisión “Fresh off the boat”, en el que comenzó a trabajar en 2015.

Wu, de 40 años, comentó al New York Times que dicho productor (al que sólo se refiere en el libro con una inicial) comenzó a enviarle selfies y la invitó a un juego de los Lakers, durante el cual le tocó una pierna. Tras ver la negativa de Constance a sus insinuaciones el hombre tuvo un trato frío con ella y finalmente dejó de hablarle. “Durante mucho tiempo mantuve mi boca cerrada sobre el acoso sexual y la intimidación que recibí en las dos primeras temporadas del show. Una vez que el programa tuvo éxito y que ya no temía perder mi empleo fue cuando tuve la fuerza de decir “no” al acoso y la intimidación de este productor”, dijo la actriz de la cinta “Hustlers”.

Hasta el momento ninguna persona que trabajaba en la producción de “Fresh off the boat” se ha pronunciado al respecto, pero Wu dijo que con el tiempo perdonó a su acosador: “Fue mi primer programa de televisión. Fui arrojada a ese mundo. No tengo padres en la industria. Y como tenía 30 años, la gente pensaba que sabía lo que estaba haciendo. Me hizo paranoica y me sentía avergonzada”.

