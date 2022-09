Las Chivas pierden contra el equipo B del América y las redes sociales no perdona con dolorosos memes

Las Águilas del América se reafirmaron como el mejor club actualmente de la Liga MX el domingo luego de derrotar en un partido amistoso a su eternos rivales, las Chivas de Guadalajara, en un amistoso que si bien no tenía valor oficial, tiene mucha relevancia entre la fanaticada.

Las Águilas no conocen la derrota contra el CD Guadalajara desde hace cinco partidos incluyendo el partido amistoso disputado en el Bobby Dodd Stadium de Atlanta. Lo curioso es que los azulcremas, debido al parón por la Fecha FIFA, sacaron un ‘equipo B’ compuesto por jugadores de la banca, juveniles y fuerzas básicas, mientras que Chivas sí contó con gran parte de su plantel titular.

Los tapatíos no pasan por un buen momento futbolístico y luchan actualmente por meterse a la liguilla del Torneo Apertura 2022 desde la mitad de la tabla, mientras que el América ya está clasificado y es líder del campeonato.

America se volvió a chingar a chivas en menos de 8 días pic.twitter.com/ZUP9LprMw5— soy Águila KILLERSISTA 🦅🙋🏻‍♂️ 🤣 (@01wili) September 25, 2022

Por redes sociales no perdonaron la mala actualidad del ‘Rebaño Sagrado’, e incluso algunos fanáticos americanistas consideraron que ya no son un “rival digno” para el club más ganador de México. Pero es que , pero es que , no vi que el América barriera a Chivas 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MxkhZqhimc— 🇲🇽zensei ⚪ (@Mike24031215) September 26, 2022 Los chillahermanos qué son los qué su torneo es ganarle al América para ellos si es cómo ganar el titulo por qué no dan para más. Pára América ganarle a chivas ya ni tiene sabor ya son clientes. Los rivales para América ya nos las birrias esas dan pena y lástima, muy conformista pic.twitter.com/kE9Y6QfNvI— America (@yosoyaguila11) September 26, 2022 Está claro que para el América ganarle a Chivas, aunque sea en un amistoso con suplentes es lo mismo que ganar un título… porque hoy los americanistas no han dejado de festejar la victoria en Atlanta. pic.twitter.com/OBX7FTlBkD— Mauricio Sánchez (@MaximilianoPl18) September 26, 2022

A través de la red social Twitter también fueron publicados mensajes en los que se acusa a Ricardo Cadena y la dirigencia de las Chivas del mal momento que atraviesa el equipo, ya que no han tomado las decisiones correctas para enderezar el rumbo.

