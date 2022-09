Antonio Carlos Santos alabó el trabajo del Tano Ortiz en el América pero afirmó que se necesitan títulos para marcar una época

Antonio Carlos Santos, leyenda del América, alabó el trabajo que está llevando actualmente el Tano Ortíz con el equipo azulcrema, y destacó que si Santiago Solari hubiera tenido una nómina parecida posiblemente habría tenido los mismos números que el actual DT americanista, el cual figura como favorito al título.

De igual manera aseguró que le gusta a lo que juega el equipo dirigido por Fernando Ortiz, sin embargo subrayó que para convertirse en un equipo de época se deben conquistar títulos, razón por la que el trabajo apenas empieza para esta versión 2022 del América. “Este América me gusta, pero ser un equipo de época se marca con triunfos, con títulos, por todos los torneos que los conllevan; eso es marcar una época; ganar los clásicos es una obligación”, reiteró en entrevista a la ESPN.

Antonio Carlos Santos sabe que los clásicos se ganan y nada mejor que con humillación









La obligación del América

Para el mítico brasileño y ex jugador del América, este equipo siempre va a tener la obligación de trascender por ser el equipo que es y ahora mucho más por el ritmo que están alcanzando en el campeonato. “Ese es el América que nosotros lo dejamos y al que la afición se acostumbró, no los América de los fracasos que nomás llegaba a quinto, sexto lugar calificando o en cuarto y por ahí ya con eso era fabuloso. No, no; América es lo que vemos ahora”, aseveró la leyenda azulcrema.

Antonio Carlos alabó la labor de un delantero como Henry Martin, del cual destacó que hace tiempo que los azulcremas no contaban con un delantero de tal envergadura. No obstante hizo un llamado a mantener la calma y a recordar que hasta ahora las Águilas han dado el primer paso, el objetivo deber ser ir por el título y no quedar eliminados como ha pasado en ocasiones anteriores.

¡SIGUE IMPARABLE!



Henry Martín sigue encendido con el América, luego de marcar su noveno gol en el Apertura 2022.



El mexicano igualó a Antonio Carlos Santos como el decimotercer máximo goleador de las Águilas, con 64 goles.









Arremetió contra Miguel Herrera

En otro tema, Antonio Carlos demostró que no ha olvidado el paso de Miguel Herrera por el América y dejó claro que es un entrenador que en nada le agrada.

Las palabras de Antonio Carlos Santos fueron contundentes acerca de la calidad de Miguel Herrera. "Herrera siempre fue un mal entrenador; ahí está con Tigres. ¿Cuántos torneos tuvo en América y ganaba cada tres años? Lo dejábamos y era fracaso tras fracaso", señaló.



"Siempre fue un mal entrenador; ahí está con Tigres. ¿Cuántos torneos tuvo en América y ganaba cada tres años?"

-Antonio Carlos Santos





“Con Tigres va a pasar lo mismo: fracaso tras fracaso“, dijo. Para el ex futbolista resulta increíble que Tigres no haya alcanzado el boleto de clasificación, a pesar de contar con una de las mayores nóminas del fútbol mexicano.

