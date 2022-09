Zlatan Ibrahimovic presume su debut en la pantalla grande

Zlatan Ibrahimovic hace de todo: defiende, bloquea, recupera, distribuye y anota, pero ha quedado demostrado que también tiene buena actividad fuera del fútbol, ya que grabó un cameo en la próxima película “live action” de Astérix y Obélix, mismo que compartió en sus redes sociales para beneplácito de todos sus fans.

“Próximamente. Viva Francia”, fue lo que escribió el exfutbolista el Galaxy, quien ahora milita en el AC Milan, para acompañar el video en el que al final aparece caracterizado como el gladiador romano Caius Antivirus en la cinta donde compartirá créditos con estrellas de Hollywood de la talla de Vincent Cassel y Marion Cotillard.

Astérix y Obélix: The Middle Kingdom es dirigida por Guillaume Canet, que también interpreta a Astérix, mientras que el papel de su inseparable compañero Obélix es encarnado por Gilles Lellouche. El filme llegará a los cines en el 2023.

Zlatan Ibrahimovic ingresa al mundo del cine, como actor en la nueva película de Asterix y Obelix que se estrenará el 2023. pic.twitter.com/Nhy9skRTUp— ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) September 26, 2022

De esta forma, el sueco se une a una larga lista de astros del balompié que incursionaron en la pantalla grande, como Zinedine Zidane, que también tuvo un cameo en una película de Astérix y Obélix, aunque en este caso fue en el 2008; Neymar, quien apareció en “XXX: Return of Xander”; Eric Cantona, que actuó en “Elizabeth” y “Buscando a Eric”; David Beckham, que hizo lo propio en “King Arthur: Legend of the sword”, Pelé, en “Escape to victory” y Ronaldinho, en “Kickboxer: Retaliation”, entre otros.

También puede interesarte: