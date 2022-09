“Tengo cara de borracho, pero nunca he tomado”: Daniel Osorno recordó cuando lo acusaban de alcohólico

Daniel Osorno es un jugador recordado por su brillante paso por el Atlas, donde jugó desde 1997 hasta el 2010. También fue seleccionado mexicano y con el equipo tricolor ganó la Copa Confederaciones en 1999 y la Copa Oro en el 2003, torneo en el que metió un gol en la final, pero no todo fue miel sobre hojuelas durante su vida, ya que hubo una época en la que fue acusado de sufrir alcoholismo

Estos señalamientos llegaron en la recta final de su carrera futbolística, cuando el mediocampista cumplió su sueño de comprar una banda y alternaba el fútbol con sus actuaciones como cantante con La Banda Pura Caña de Daniel Osorno, aunque el propio jugador siempre negó estas aseveraciones y, recientemente, recordó este episodio durante una entrevista con David Medrano para su canal de YouTube.

“Tengo cara de borracho, pero nunca he tomado. Creen que por tener una banda musical o salir de antro siempre andas de briago, pero no es así. Duré cinco años con la banda, hicimos tres discos y tres videos musicales, pero cuando uno tiene una banda no estás metido 100 por ciento en el fútbol. Lo mío era un hobby, la gente es muy chismosa”, relató el canterano rojinegro

Al más puro estilo de uno de los protagonistas de la cinta “Rudo y cursi” de Alfonso Cuarón, con esta banda Daniel Osorno logró cumplir su sueño de cantar y alternarlo con el balompié; sin embargo, la música lo llevó a la quiebra, en parte porque se rodeó de gente que se aprovechó de él; aunque a la distancia, las pérdidas económicas poco le importan.

“Termino con la banda porque me fui a Estados Unidos a jugar y quienes eran los representantes de la banda me chingaron mucho dinero. Yo mandaba y mandaba hasta que dije ‘no más’, me quitaron todo, pero lo material no me importa porque tengo a mi familia, lo bailado nadie me lo quita”, aseguró.

Sobre su paso por la Liga MX recordó que se identificaba mucho con Zague, a quien tomó de referente.

“Yo era como Zague, le aprendí muchísimo a él. Éramos jugadores que una vez tirábamos la pelota larga, nadie nos agarraba, igual éramos medio troncos para controlarla, pero volábamos“, acotó.

Otra anécdota que recordó fue cuando se enroló con el Puebla, una vez que concluyó su aventura musical con la banda Pura Caña. En aquella ocasión hizo un trato con dos entrenadores para jugar gratis mientras estaba a prueba.

“Le hablé a (Rubén Omar) Romano para pedirle que me diera una nueva oportunidad en el fútbol y que no me pagara. Bendito sea Dios, por algo no se quedó Romano en Puebla y llegó Chelís. Hablé con él, lo analizó dos días con el plantel y el cuerpo técnico, me dio la oportunidad por una semana”, explicó.

“Para mí fue como volver a tener el sueño de debutante en Atlas, le pedí a Chelís que no me pagara un peso y lo convencí. Luego él me preguntó cuánto quería ganar y yo le dije que él le pusiera el precio al contrato. Siempre le agradeceré a Chelís como entrenador y como persona, fue un tipazo conmigo, así empecé en Puebla y llegamos hasta Semifinales, yo en seis meses gané lo que no había logrado en diez años”, sentenció.

