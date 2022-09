“Me piden recortes de las uñas de los pies y sudor”: las extrañas peticiones a la boxeadora australiana Ebanie Bridges

Ebanie Bridges ya tenía cierta popularidad antes de que se robase algunas miradas en el pesaje del Canelo y Gennady Golovkin. Pero la boxeadora australiana ganó mucha más fama con el pasar de los días. Además de su éxito deportivo, algunos seguidores se han cautivado por su físico. Bridges ve en ellos una posibilidad para hacer negocios.

La peleadora de 36 años de edad reveló las más absurdas peticiones que le han hecho personas que le escriben en sus redes sociales. Las cartas de amor son clásicas, pero también hay algunos extraños deseos de sus fans.

“Me piden agua de baño, recortes de uñas de los pies, sudor”, reveló la boxeadora en para el canal de YouTube, Mola.

Una gran oportunidad para hacer negocios

Lejos de sentirse extraña ante las peticiones de sus seguidores, Ebanie Bridges ve en estas insólitas propuestas una oportunidad para hacer negocios y ganar algo de dinero. La campeona de peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), está dispuesta a cumplir peticiones, pero con el dinero por delante.

“¡’Dame tu dinero’, esa es mi respuesta! Si quieres mis cosas, entonces tienes que darme tu dinero. Hay mucha gente rara por ahí. No he vendido mi agua de baño, pero he recibido tantas solicitudes extrañas que he pensado, ‘¿debería ir a comprar algunos frascos?‘ (…) Me he hecho los calcetines y los pies porque es gracioso e inofensivo. Pensé que era divertido y terminaron pagando, así que ahora cualquier solicitud que llegue, estoy aquí con mi PayPal”, explicó Bridges.

