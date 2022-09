Qué visa se otorga a las víctimas de violencia doméstica y qué se requiere

Hay tres formas para que los inmigrantes indocumentados que se convierten en víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y algunos otros delitos específicos puedan solicitar un estatus migratorio legal para ellos y sus hijos, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La solicitud de visa de una víctima de violencia doméstica es confidencial y nadie, incluido el abusador, el perpetrador del delito o un miembro de la familia, sabrá que usted presentó la solicitud.

Los beneficios migratorios para víctimas de violencia doméstica son:

– Auto-peticiones de estatus legal bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)

– Cancelación de remoción bajo VAWA

– U-estado de no inmigrante (víctimas de delitos)

Cada uno de estos beneficios de inmigración tiene requisitos específicos que deben establecerse y las autoridades migratorias aconsejan que se consulte a un abogado de inmigración que trabaje con víctimas de violencia doméstica, para analizar cómo cualquiera de estos beneficios de inmigración puede afectarlo o ayudarlo.

Con la aprobación de la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA) y sus reautorizaciones posteriores, el Congreso proporcionó a los no ciudadanos que han sido maltratados o abusados por su familiar ciudadano estadounidense o residente permanente legal, la capacidad de peticionar de manera independiente por sí mismos (autopeticionar) a una clasificación de inmigrante, sin el conocimiento, consentimiento o participación del maltratador en el proceso de inmigración.

Esto les permite a las víctimas buscar seguridad e independencia de sus abusadores.

Además, hay ayuda y apoyo disponibles a través de la Línea Nacional de Emergencia para Violencia Doméstica en el 1-800-799-7233 o 1-800-787-3224 (TTY). La línea telefónica de emergencia facilita información acerca de casas de acogida, cuidados de la salud mental, consejos legales y otro tipo de asistencia, incluyendo información acerca de cómo solicitar estatus de inmigración. Para más información visite el sitio web de la Línea Nacional sobre Violencia Doméstica.

Cuando se requiere aplicar para una visa U

Algunas víctimas de violencia doméstica no son elegibles para solicitar una auto-petición de VAWA porque no están casadas con el/la agresor/a. Otras víctimas no son elegibles para la VAWA porque el/la agresor/a no tiene documentos legales. Para las personas que están en cualquiera de estas situaciones, la visa U puede ser su única opción migratoria basada en la violencia doméstica.

Cómo se solicita una autopetición de visa WABA

Para solicitar una visa VAWA se deben presentar a USCIS los siguientes documentos:

– el Formulario I-360, Petición para Amerasiático, Viudo(a) o Inmigrante Especial (no tiene que pagar una tarifa si presenta el Formulario I-360 como autopeticionario VAWA)

– Evidencia que demuestre que usted cumple con todos los requisitos de elegibilidad.

Si usted incluye beneficiarios derivados en su autopetición, debe proporcionar evidencia de que cualquier beneficiario derivado incluido es menor de 21 años de edad y soltero al momento de presentar la solicitud, así como evidencia de la relación entre usted y su hijo.

Si su Formulario I-360 no es aprobado, no le proporciona un estatus migratorio a usted y a sus beneficiarios derivados.

La aprobación de un Formulario I-360 le proporciona a usted y a sus beneficiarios una clasificación de inmigración de manera que usted y sus beneficiarios derivados pueden solicitar la residencia permanente legal (Green Card).

USCIS considerará automáticamente para la autorización de empleo si solicita un documento de autorización de empleo (EAD).

Si su Formulario I-360 es aprobado y usted está en Estados Unidos, USCIS podría considerarlo para Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), según sea su caso.

Los beneficiarios derivados que solicitan consideración de acción diferida (DACA) deben incluir una copia de la notificación de aprobación de la autopetición de visa WABA y evidencia de la relación familiar derivada calificada, junto con la petición, al Centro de Servicio de Vermont.

Si usted está fuera de Estados Unidos, USCIS enviará su autopetición VAWA al Centro Nacional de Visas (NVC). El NVC enviará su petición al consulado de Estados Unidos apropiado cuando una visa esté disponible, y usted será notificado sobre los pasos a seguir. Este proceso se conoce como “procesamiento consular”.

Los peticionarios que no están siendo representados por abogados de inmigración pueden enviar por correo sus consultas escritas firmadas a:

U.S. Citizenship and Immigration Services

Vermont Service Center

ATTN: Humanitarian Division

38 River Road, Essex Junction, VT 05479-0001

Antes de presentar cualquier documento ante USCIS, es posible que quiera discutir sus opciones con un abogado de inmigración con experiencia. Para encontrar ayuda, por favor vaya a la página de Organizaciones Nacionales – Inmigración

Con información de USCIS y WomensLA.org

