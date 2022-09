Críticas para Chiquis Rivera en Instagram por tomar y fumar

De la Abeja Reina siempre es más lo positivo que lo negativo. Pero esta vez a Chiquis Rivera le llovieron las críticas por aparecer supuestamente en estado de ebriedad y fumando en Instagram. Muchos de los seguidores no pararon de lanzarle fuertes críticas y le dieron hasta con el balde.

En un primer video Chiquis Rivera se ve bailando con sus hermanos en lo que luce como un club nocturno. Estaba relajada con ropa casual. Peor los usuarios de las redes sociales dijeron que a la hija de Jenni Rivera se le habían pasado las copas por en teoría de más. Claramente a Chiquis le gusta, como buena mexicana, su tequilita, pero no se le conoce ningún espectáculo bajo efectos del alcohol o algún comportamiento errado al menos de manera pública.

El segundo video se hizo viral y en ella aparece su novio Emilio Sánchez. Él como siempre estaba protegiéndola y besándola y ella exhalba humo. Obviamente estaba fumando. Pero tampoco se le conoce, al menos no de puertas hacia afuera, un vicio de nicotina. Otros señalaron que pudiese ser marihuana y que lo que tenía en la mano era un vape. En otras de las cuentas de fans de Chiquis Rivera hasta hablaron de una especie pipa de origen árabe que trabaja como vapor de agua. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Lo cierto es que las críticas fueron duras pero la felicidad de Chiquis siguió intacta. Estar en la semana más importante de la música latina como la que está llevando acabo en los Latin Billboard no es cosa pequeña. Más Aún cuando el trabajo de tu mamá, en este caso Jenni Rivera, es motivo suficiente para estar felices y además celebrar.

Por fortuna, Chiquis Rivera ha dejado claro en varias oportunidades que a ella no le importa lo que la gente piense y ha afirmado: “Nadie puede vivir tu vida por ti”. Esto sin mencionar que es un digno ejemplo para la mujer hispana de que sí se puede salir adelante de los traspiés de la vida. La cantante regional mexicano está de hecho nominada al Latin Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum Banda y el chance que tiene de ganar es bastante grande. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

