Chiquis Rivera abre su bata y masajea su pecho y cuello con su nueva crema BE Flawless

La cantante de regional mexicano, Chiquis Rivera, vuelve a ser foco de miradas en las redes sociales esta vez por abrir su bata y masajear su cuello para la campaña de su línea de cuidado de la piel BE Flawless. Pero la cosa no queda aquí, hace pocos días la hija de Jenni Rivera usó un top y falda a red sin ropa interior para el lanzamiento de su paleta de sombras y labial a dúo que llevan el nombre de: “Paraíso” e “Influencer” respectivamente.

Abriendo su bata de baño color violeta, Chiquis Rivera colocó crema en su pecho y cuello como parte de la nueva campaña promocional de BE Flawless. La Abeja Reina volvió a acalorar las redes sociales e hizo que mucho botaran la baba. Pero la cosa con la exponente de música banda no queda aquí. Su talento también se ha puesto de manifiesto. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS SKIN BY CHIQUIS (@beflawlessskin)

Una nominación al Latin Grammy 2022 en la categoría Mejor Álbum de Música Banda la hizo llorar en una mañana. Desde que comenzó a girar con su Abeja Reina Tour, no ha parado de engalanar las listas de reproducción musical digitales. Amén de sus taquillas exitosas. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

De una mano la sostiene su equipo de trabajo y de la otra su novio y pareja actual, Emilio Sánchez. Mismo que se ha encargado de muchas de estas campañas nuevas de Chiquis Rivera. Así como de algunos videos. Juntos han formado una dupla explosiva y por qué no decirlo, muy retable también. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Su relación anterior fue con el ex vocalista de la Banda El Limón, Lorenzo Méndez, con quien tuvo un largo y polémico divorcio que duró más que el matrimonio en sí. La Abeja Reina terminó consiguiendo el divorcio por “default” y el cantante aseguró que el proceso de separación fue engorroso y difícil de entender. De hecho, en su momento dijo en El Gordo y La Flaca que él pensaba que se habían divorciado hacía un tiempo.

Total que el ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, también anda renovado y de gira. Además en estreno de canción y videoclip nada más y nada menos que con El Bombón Asesino, Ninel Conde. Misma que pasó a formar parte del sello discográfico y casa productora de Méndez.

Sin duda, a ambos les está yendo bien por separado. Pero como lo que nos trajo hasta acá fue Chiquis Rivera, les dejamos el videoclip “Entre Besos y Copas”. Mismo que cuenta hasta el momento de cierre de esta nota con más de medio millón de reproducciones en Youtube.

