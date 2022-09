Chiquis Rivera luce escote profundo en ensayos de Univision y celebra nominación al Latin Grammy

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, está cosechando todo su arduo trabajo. La hija de Jenni Rivera está nominada en la categoría a Álbum de Música Banda en en el próximo Latin Grammy 2022 a realizarse en la ciudad en Las Vegas. La cantante de regional mexicano estaba justo en unos ensayos de Univision para la presentación de Univisionarios y desde ahí dejó ver, como es costumbre ya, toda su sensualidad con un escote profundo.

Un traje bastante cerrado por todos lados y de color beige fue el escogió Chiquis Rivera para asistir a los ensayos de Univisionarios por Univision. Misma cadena televisiva que realizará el Latin Grammy en el mes de noviembre y donde la sobrina de Lupillo Rivera está nominada por su disco Abeja Reina. Por supuesto que Chiquis le dio un taco de ojo a sus fans con un pronunciado escote. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

En horas de la mañana Chiquis Rivera se dejaba ver recién levantaba y con una bata de dormir al tiempo que se mostraba con los ojos llorosos. Sí, efectivamente había estado llorando como “Magdalena” pero esta vez no de tristeza sino de emoción. Sus oraciones, pues es fiel creyente de Dios, y su duro trabajo se están viendo recompensados con la nominación a un Latin Grammy. Hace justo dos años, la cantante de origen mexicano pero nacida en Los Ángeles se llevó un galardón a casa. Este año pretende cumplir la misma hazaña. 🙌 @Chiquis626 participará en la gala de #Univisionarios mañana jueves a las 8p/7c por @Univision, donde honraremos a los nuestros. pic.twitter.com/xk5ZWzits7— Univisionarios (@univisionarios) September 21, 2022

Todo parece indicar que la vida por fin le sonríe a Chiquis Rivera en todos los aspectos de su vida. A nivel familiar está más unida que nunca a sus hermanos. Su corazón está completo y muy bien cuidado al lado de su novio Emilio Sánchez, su equipo de trabajo es el mejor que ha tenido y sus éxitos le dan la vuelta al mundo. Sí, a Chiquis Rivera la están escuchando en muchos países donde a los que ni siquiera La Diva de La Banda alcanzó a llegar como por ejemplo: Venezuela y Colombia. Mañana nos vemos por @Univision34LA 🎤🐝 Cantando un tema MUY especial para mi.

No se lo pierdan! pic.twitter.com/2Eq09qnTmI— CHIQUIS (@Chiquis626) September 21, 2022

Chiquis Rivera parece seguir manteniendo su humildad y emocionarse con cada pequeño paso que da. Le ha puesto empeño y dedicación a su música y también a su trabajo como empresaria con su marca de cosméticos y belleza BE Flawless. No dudamos que ese galardón terminé en la sala de su mansión en Chino Hills. ¡Felicidades a la Abeja Reina y a todo su tema por merecido reconocimiento!

