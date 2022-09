¡Oficial! Lorenzo Méndez regresa a La Original Banda Limón por una poderosa razón

El ex esposo de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez decidió tomar una serie decisión sobre su carrera después de por fin firmar el divorcio con la hija de Jenni Rivera.

Por ello decidió reintegrarse a la agrupación que lo vio nacer como artista, recientemente se anunció que el famoso formará parte de un homenaje especial que realizará La Original Banda El Limón a la trayectoria de su fundador Salvador Lizárraga.

Aunque la noticia se especulaba desde hace bastante tiempo, aún no era oficial que el artista nacido en California formaría parte del espectáculo que están por lanzar, pues desde hace varios años salió del conjunto para probar suerte como solista y ahora regresa como invitado especial.

“¡Inició la cuenta regresiva! En 3 días estará disponible en todas las plataformas digitales el tema “Di Que Regresarás” donde nos acompaña Lorenzo Mendez como parte del Homenaje a la trayectoria de Salvador Lizárraga Homenaje Don Salvador Lizárraga”, escribieron desde la cuenta en Instagram de la banda.

El tema “Di que regresarás” forma parte del disco “El primer lugar” y fue lanzado en 2011 por la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, se colocó dentro de los proyectos más conocidos de los artistas y tiene la voz de Lorenzo Méndez ya que en ese entonces formaba parte como uno de los vocalistas.

Lorenzo Méndez salió de La Original Banda El Limón y después formó una carrera como solista, algunos de los temas con los que ha brillados son: “Imperfectamente perfecta” y recientemente lanzó junto a Ninel Conde la canción “La vida es pa´gozarla”, que ya cuenta con video oficial en diversas plataformas. View this post on Instagram A post shared by La Original Banda El Limón (@originalbandaellimon)

