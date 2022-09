Michelle Renaud presenta a su nueva conquista y confiesa estar completamente enamorada

Cuando una persona está feliz o enamorada se nota a kilómetros y esto le está ocurriendo a la actriz Michelle Renaud, quien lo manifestó a través de sus redes sociales con una imagen desde lo que parece ser una laguna y sobre una lancha. Sin embargo, esto parece obedecer a que tiene una relación sentimental, pues en sus historias de Instagram compartió una foto donde sale abrazada de un misterioso hombre.

El detalle no pasó desapercibido, pues desde que la famosa rompió con Danilo Carrera no volvió a tocar el tema del corazón; ahora los internautas están muy al pendiente de quien sería en nuevo galán. Aunque no escribió nada, musicalizó la instantánea con la melodía “Y me llega el amor” de Darwin Grajales.

Desde que Michelle Renaud sembró la duda con su imagen todo el mundo comenzó a sacar sus propias conclusiones y en primer lugar apuntaron hacia Osvaldo Benavides, quien hasta el momento no ha emitido ninguna declaración. De igual manera también se le cuestionó a Matías Novoa al respecto y esto fue lo que respondió.

Instagram Michelle Renaud

“Yo estoy bien, estoy tranquilo, feliz… no quiere decir nada, yo te estoy diciendo que estoy feliz. No te puedo decir nada si ustedes no pueden interpretar si sí o no, yo nada más te estoy diciendo que yo en mi vida estoy contento, estoy feliz y sí, en mi corazoncito estoy muy feliz” MATÍAS NOVOA

Cabe destacar que el actor se encuentra sanando tras separarse de su ex, Isabella Castillo. Y aunque eso no le impediría rehacer su vida, tampoco negó rotundamente si es el misterioso hombre que abrazó Michelle Renaud. En este caso, su último post tuvo la finalidad de acabar con rumores.

“Estoy muy enamorada del amor. De ese que da paz y seguridad, risas y abrazos, besos y cantos… en el que se puede caminar o correr y todo está bien”. MICHELLE RENAUD

También te puede interesar: