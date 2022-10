Consuelo Duval está de luto por la muerte de un miembro especial de su familia

Consuelo Duval conmovió a sus más de 5.2 millones de seguidores la triste pérdida que está pasando en estos momentos; según informó en redes sociales, uno de los seres más especiales en su vida partió y por ellos decidió escribir un emotivo mensaje, a quien fue su compañera por tantos años.

Para muchas personas las mascotas son un miembro más de la familia, por lo que su fallecimiento puede representar un duro golpe. Tal es el caso de la actriz, quien compartió que su perrita ‘Negra Tomasa’ perdió la vida: “Descansa en paz mi Negra Tomasa 2008-2022. Cáchame en el cielo para que me cruce el río”.

La también comediante compartió una segunda fotografía de ella, abrazando a su perrita y lo acompañó explicando cómo conoció a su mascota y es que su historia es tan conmovedora como dolorosa.

“Cuando la encontré a media calle con un tumor enorme, resultado del abuso sexual, ya iba tarde a mi llamado de la familia P.Luche y le marqué a mi hermana para que me ayudara a rescatarla, gracias Yuyis. La llevé a una clínica y después de dos meses me la entregaron, no me quería y miraba de lado con su ojito bueno, al otro le habían roto el lagrimal”, escribió.

Pese a ello, Consuelo no se rindió y al final logró ganarse el corazón de su nueva perrita, quien no dudaba en protegerla de cualquiera que quisiera hacerle daño. La famosa reconoció que la partida de su amiga le dolió de sobremanera.

“Un día la sentí recargada en mi pecho y en su ojito y no había miedo, había confianza y entonces se convirtió en mi guardiana. Aquel que se me acercara porque los correteaba con unos ladridos que espantaban verdad Gabo hasta que también se te recargó en el pecho y te eligió como su papá”, contó.

“Me duele mucho el corazón por su partida, pero también brinca de alegría porque le prometí que nunca, jamás iba a volver a sufrir y lo cumplí. 12 añotes de puro amor incondicional. Gracias por acompañarme con palabras tan hermosas. Negra Tomasa vuela con el viento”, concluyó.

A través de los comentarios en redes sociales, los amigos y seguidores de la actriz enviaron mensajes de apoyo ante la pérdida que está pasando y le hicieron saber cuánto lamentaba la triste pérdida.

