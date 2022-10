Alexa Dellanos deja ver su ropa interior mientras viaja a bordo de un auto

Alexa Dellanos gusta de compartir con sus seguidores videos en los que aparece a bordo de camionetas y autos deportivos, y es gran fan de ciertos modelos. Ahora, a través de sus historias de Instagram publicó un clip que la muestra con un ajustado atuendo de color café y moviendo su cuerpo a ritmo de reguetón; en un descuido hasta dejó ver su ropa interior, pero ella lució sexy en todo momento.

Hace algunos días la bella influencer de moda y estilo de vida viajó a Miami para asistir a la entrega de Premios Billboard, y lució su curvilínea figura en un ajustado enterizo negro, posando para las cámaras durante la alfombra roja y hasta sosteniendo una de las estatuillas. También acompañó a su mamá –Myrka Dellanos– durante algunas entrevistas a famosos.

Luego de ese evento Alexa partió rumbo a Francia para disfrutar de la Semana de la Moda de París. Ella aprovechó para pasear por las calles -que se encontraban casi vacías- y modeló un minivestido con profundo escote que resaltó sus atributos. El mensaje que escribió junto a su post fue “buenos días”. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

