Cynthia Klitbo rompe en llanto al hablar de Juan Vidal: “Esos temas aun me duelen”

Cynthia Klitbo no pudo contener las lágrimas al ser cuestionada sobre su ex, Juan Vidal, quien está próximo a casarse con la polémica vedette, Niurka Marcos, asegurando que todavía le cuesta trabajo hablar de él porque son temas que aún le duelen.

El escándalo entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal inició hace varios meses cuando ambos decidieron poner fin a su relación y poco después él expuso públicamente unos audios en los que deja en evidencia a la reconocida actriz, quien a su vez tomó la decisión de demandarlo por violencia psicológica y destapar la deuda económica del dominicano, lo que generó más fricciones entre ellos.

Pero lo que definitivamente causó polémica fue la relación sentimental que inició el actor con Niurka mientras ambos participaban en el reality de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’ y que, según se dio a conocer hace unos días, ya están a punto de dar el siguiente paso al formalizar su compromiso y próxima boda.

Al respecto, la villana de las telenovelas fue cuestionada en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde no pudo contener el llanto cuando le mencionaron el nombre de Juan Vidal, afirmando que fue una persona que le hizo mucho daño.

“Esos temas aun me duelen, es un tema que no puedo hablarlo. Qué soledad debo haber tenido para creer todo lo que se me dijo. Lloré mucho, pasé muchos momentos muy difíciles, mi hija al lado mío”, expresó ante las cámaras de ‘Venga la Alegría’.

Ya más tranquila, Klitbo rectificó haciendo una fuerte comparación de su ex, afirmando que prefiere olvidar esa etapa de su vida.

“La c@c4 la saco de mi vida y se le jala al excusado. Y ese excusado ya se jaló hace mucho y a mí me tiene sin cuidado, no sé de qué me estás hablando ni me interesa nada porque ya bastante estragos hicieron en mi vida”, expresó.

Además, confirmó que la denuncia sigue en pie y en cuanto sea requerida nuevamente por las autoridades mexicanas regresará al país que la vio nacer para continuar con ello.

“El proceso legal está todavía vigente, hace quince días se hizo una ratificación y en su momento, cuando me solicite el juez tendré que venir de Miami a presentarme“, comentó.

Finalmente, Cynthia Klitbo confesó que por el momento no le interesa volver a tener una relación sentimental, pues está en una etapa en la que prefiere seguir soltera.

“La verdad es que no tengo ganas en este momento que nadie físicamente se me acerque. De nuevas parejas, como te hablas dado cuenta, yo no sé si algún día voy a volver a soltar. Yo creo que la dignidad es importante y aunque te arranques el corazón cuando algo no es para ti y no está bien te lo tienes que sacar”, puntualizó.

