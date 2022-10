Influencer buscaba likes comiendo pez globo, termina hospitalizado

En la actualidad sumar likes es quizá una de los objetivos principales para millones de jóvenes en el mundo y para todo aquel que busca vivir de las redes sociales

Prueba de ello es un influencer colombiano que viajó a Japón con el fin de conocer la cultura; sin embargo, vivió una experiencia que fue fatal, ya que compartió un video en el que recopila algunos clips de una grave intoxicación luego de comer pez globo.

“Si ustedes ven este video es porque no me morí. Voy a comer pez globo y el veneno de un pez globo promedio puede matar a unos 30 adultos. Ojalá no me muera, y si me muero, de algo me tenía que morir”, expresó Yeferson Cossio pasando quizás uno de los peores días de su vida.

Cossi dijo que comenzó a perder energías, tan fue así que le dijo al mesero que se sentía mal, incluso se fue al baño a vomitar: “No sé si estoy especulando o siento cosas raras aquí. Estamos llamando al chef, porque me siento como si estuviera muy drogado”.

“Comí pez globo y me envenené, literalmente morí unos segundos, no podía respirar por mi cuenta y estaba intubado en urgencias”, añadió sobre el episodio que lo llevó a ser hospitalizado y terminar la aventura por tierras niponas con un sabor amargo.

Quienes leyeron la historia se quedaron perplejos; no obstante, consideraron que no gajes del oficio por estar en otra latitud y todo lo que representa, en este caso la gastronomía japonesa que es muy diferente a la colombiana y en general a la occidental.

