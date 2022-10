Brad Pitt quiso obligar a Angelina Jolie a firmar documento para que no hablara de las agresiones

El drama entre Brad Pitt y Angelina Jolie pica y se extiende. Una de las ex parejas de Hollywood más famosas se divorció en 2016. Pero no es sino hasta ahora que se hace público que el actor supuestamente la golpeó, trató de estrangular a dos de sus hijos y hasta derramó sobre ellos alcohol. ¿Por qué ella no lo contó? Según Caras, él quiso obligarla a firmar un contrato donde se comprometía a no hablar públicamente de sus momentos violentos y agresiones a los niños.

Ya contamos que en el 2016 ocurrió un incidente en un vuelo mientras viajaban de Francia a Los Ángeles. Brad Pitt iba en teoría tomando y comenzó una discusión. El actor se la llevó aparte para hablar pero, según reza el documento legal que está en la Corte Superior de Los Ángeles, la golpeó. Dos de sus hijos se levantaron y le preguntaron a Angelina Jolie si estaba bien y él en teoría los atacó. Pero la actriz no dijo nada de manera pública.

Sin embargo sí hubo testigos en las declaraciones de aquel momento cuando ocurrió el incidente. El actor también golpeó el techo del avión y puso en alarma a la tripulación. La demanda de divorcio se introdujo ese año y la pareja comenzó una batalla legal por la custodia de los 6 hijos en común. Angelina Jolie quería vender una bodega de vinos que tenían en Francia pero Brad Pitt no. Así que le propuso pagarle ese dinero él y así conservarla.

Según la revista Caras cuando la actriz de Tomb Raider fue a sellar la venta, Brad Pitt quería ella firmara un documento en el que ella se comprometía a no hablar de él. Est dejaba por fuera la opción de contar, si quería en el futuro, su versión de los hechos. Así que no aceptó y terminó vendiendo la vinería a otra persona.

Durante casi un año y medio Brad Pitt estuvo yendo a alcohólicos anónimos. Sin embargo, la declaración de violencia ya estaba hecha y reposaba en los tribunales de Los Ángeles. Agentes del FBI dijeron que consultaron con un juez y eso quedó ahí. Ahora no se sabe si esto definitivamente esto tome un giro legal.

De ser ciertas estas acusaciones de Angelina, de las cuales ya se viralizaron unas fotos hace unas semanas, Brad Pitt estaría en serios problemas. Recordemos que dos de sus hijos no obtuvieron permiso del juez para declarar, por lo que no hicieron durante el juicio de custodia de los mismos. Hasta el momento de cierre de esta nota, ninguno de los actores de Hollywood habían hecho referencia al caso. View this post on Instagram A post shared by Brad and Angelina (@brangelinaalways)

