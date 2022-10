Brad Pitt estranguló a sus hijos, los baño con licor y golpeó a Angelina Jolie varias veces, según FBI

La ex pareja de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt, estuvieron casi 3 años en una batalla legal por la custodia de sus hijos, donde se determinó que la ejercerán de forma conjunta. Ahora el mundo está angustiado con esto, pues salió a la luz que Pitt estranguló a algunos de sus hijos, los golpeó y hasta derramó vino y whisky sobre ellos. Así mismo reza un informe del FBI en 2016, mismo año cuando se introdujo la demanda de divorcio de los actores.

La pareja venía de viaje con sus hijos (en el documento que está en la Corte Superior de Los Ángeles no se especifica de manera pública cuáles de ellos) desde Francia en dirección Los Ángeles. Brad Pitt estaba tomando y se puso supuestamente un tanto agresivo a discutir con Angelina Jolie y los niños. El actor le dijo a la actriz que lo acompañara al final del avión durante el vuelo para hablar y, según cuenta en su declaración la estrella de Tomb Raider, la cosa se puso peor. La agarró por la cabeza y la aventó contra la pared en varias veces. Obviamente, los hijos de la pareja se pusieron nerviosos y trataron de detenerlo.

Se juntaron para protegerse y pedir que soltaran a la actriz. “Antes de que terminara, Brad Pitt estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron a Pitt que se detuviera”, reza la denuncia que hizo Angelina Jolie y que reposa en corte desde el 2016.

Durante el proceso de divorcio y de la disputa de una vinería que tenían en Francia, el actor de Hollywood ganó la custodia compartida. El FBI en su momento alegó que no se presentarían cargos por esas agresiones. Angelina apeló sin mucho éxito a la custodia. Sin embargo logró vender la bodega de vinos y eso parece que esto no le hizo nada de gracia a Brad Pitt. asegura que ella lo hizo para molestarlo. En la venta, la también activista de Amnistía Internacional recibió más de $60 millones de dólares.

Ahora esto animó de nuevo la disputa legal entre ambos, pero esta vez Angelina parece que sí puso sobre la mesa la agresión y violencia que supuestamente vivió en el avión junto a sus hijos en manos de Brad Pitt. Cuando ella quiso vender la vinería en Chateau Miraval, él le dijo que se la podía pagar y así conservarla. Por supuesto que ella accedió, pero al final no lo hizo. El actor en teoría quería ella firmara un contrato de no divulgación de asuntos personales y ella se negó.

Habrá que ver en qué termina todo esto, pero por los vientos que soplan, todo indica que habrá un juicio mediático que probablemente le haga la competencia al de Amber Heard y Johnny Depp. Hasta el momento de cierre de esta nota, no se han agregado más detalles al caso federal que reposa en los tribunales de Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by Brad Pitt Turkey🇹🇷 (@bradpittfantr)

Sigue leyendo:

Angelina Jolie ataca al juez que no permite testificar a sus hijos

Aseguran que Brad Pitt y Emily Ratajkowski estrenan romance

Brad Pitt declaró que durante 18 meses acudió a Alcohólicos Anónimos, tras su separación de Angelina Jolie

Mhoni Vidente predice que Bad Bunny tendra un nuevo romance ¡con Brad Pitt!

Bad Bunny y Brad Pitt se enfrentan en el tráiler de su nueva película “Bullet Train”