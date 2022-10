Trump estalla contra libro que afirma que quería despedir a Ivanka y califica las afirmaciones de “repugnantes”

Donald Trump expresó su desaprobación por las afirmaciones del libro ‘Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America’, entre las cuales indican que el expresidente había considerado despedir a su hija Ivanka y a su yerno, y hacerlo a través de Twitter.

En un mitin en Michigan el pasado 1 de octubre, el magnate negó lo descrito en el libro de Maggie Haberman, y ha calificado de “repugnantes” algunas de las aseveraciones realizadas por la corresponsal en la Casa Blanca de The New York Times y analista político de CNN.

“Ivanka y Kushner trabajaban como asesores en la Casa Blanca en ese momento. El otro día tuve una historia de que quería despedir a mi hija Ivanka; eso no sucedió”, expresó Trump, y agregó que las acusaciones eran: “ ¡Desagradables!”

El pasado 30 de septiembre, Trump recurrió a su red Truth Social para hacer referencia al presunto despido, y calificó el libro de la ganadora del Premio Pulitzer, de “falso” y “muy aburrido y obsoleto”.

“¡Aquí vamos de nuevo! Otro libro falso ha salido, este, supuestamente muy aburrido y obsoleto, por autoproclamado caso principal, Failing (¡responsabilidad no financiada!) La escritora del New York Times, Maggie Haberman”, expresó el expresidente.

“En él, ella cuenta muchas historias inventadas, sin verificación de hechos o confirmación por parte de alguien que sepa, como yo. En un caso, miente acerca de que quería despedir a mi hija, Ivanka, y Jared. INCORRECTO, pura ficción. Ni siquiera cruzó por mi mente. ¡Solo tengo que luchar contra los problemas que hacen que las personas desagradables como Maggie, y todo lo demás!”, añadió Trump.

Aunque el magnate se sentó voluntariamente con Haberman en varias ocasiones para ser entrevistado, ha sido muy crítico con su libro desde el principio, e incluso llegó a decir que era “otro libro falso” de un “reportero que no sabe nada de mí”.

También en su red Truth Social, la llamó “biógrafa autoproclamada” y “mala escritora con muy malas fuentes”.

Te puede interesar:

– Trump le ve el lado positivo a la redada en Mar-a-Lago: “$ 5 mil millones en publicidad gratuita”

– Trump llamó a Puerto Rico un lugar con “absolutamente ninguna esperanza” mientras le dosificaba ayuda por el huracán María

– Trump mintió al decir que entregó las cartas que intercambió con Kim Jong Un a los Archivos Nacionales, según nuevo audio

– Derecha lanza críticas a Trump por comentario racista contra Elaine Chao, esposa de Mitch McConnell