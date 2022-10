“Biden es Hitler”: el polémico comentario por lo que los demócratas en la Cámara quieren censurar a Marjorie Taylor Greene

La polémica publicación de la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien expresó “Joe Biden es Hitler”, ha provocado que los demócratas de la Cámara estén intentando nuevamente censurarla.

El representante Brad Schneider presentó una resolución al respecto.

El verano pasado, Schneider redactó por primera vez una resolución de censura luego de que la representante republicana comparara repetidamente los mandatos de vacunas y mascarillas contra el coronavirus con el Holocausto.

No obstante, Schneider abandonó la resolución después de que Greene visitó el Museo Conmemorativo del Holocausto de EE.UU. y se disculpó por lo que llamó sus comentarios “ofensivos”.

Schneider le dijo a The Washington Post que los más recientes comentarios de Greene “demuestran claramente que no ha aprendido o, peor aún, que no le importa”.

“Reps. Greene demostró que su disculpa en junio de 2021 no fue sincera y que sigue dedicada a mancillar la reputación de la Cámara de Representantes”, expresó Brad Schneider.

La resolución de Schneider fue presentada con los representantes Nikema Williams (D-Ga.), Brenda L. Lawrence (D-Mich.), Debbie Wasserman Schultz (D-Fla.) y Kathy E. Manning (D-N.C.).

Los legisladores estarán fuera de sesión hasta mediados de noviembre, por lo que la Cámara no podrá votar sobre la resolución hasta después de las elecciones de mitad de período.

La polémica ha rodeado los dos años de Greene en el Congreso: fue despojada de sus asignaciones en el comité durante su segundo mes en el cargo por su historial de apoyo a la violencia contra los funcionarios demócratas y su adhesión a la ideología de QAnon.

Además, el antisemitismo ha estado presente en las redes sociales. Incluso, el año pasado el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, condenó a Greene por comparar las protecciones contra el coronavirus con las estrellas amarillas que los judíos se vieron obligados a usar en toda la Europa ocupada por los nazis.

