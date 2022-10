Descubren cultivo masivo de marihuana en la mansión de un exjugador de Arsenal y Liverpool

Jermaine Pennant, el exjugador de Arsenal, Liverpool y Real Zaragoza, está bajo investigación por parte de las autoridadaes británicas, luego de que gracias al video de un ‘youtuber’ se descubriera marihuana en grandes cantidades dentro de su mansión, según informó el diario The Sun.

El hallazgo se realizó por medio del ‘youtuber’ Lukka Ventures, quien cuenta con casi 4,000 seguidores en la plataforma donde ha subido unos 125 videos. La persona inspeccionaba la zona, terminó colándose en la propiedad y dejó grabado el material donde se evidencia la siembra.

“Chicos, acabamos de entrar en un cultivo masivo de cannabis en la casa de un exfutbolista. Guau, esta es la casa del exjugador Jermaine Pennant y mira las montañas de hierba por todas partes“, se le oye decir en una parte del video.

Las imágenes dejaron al descubierto varias macetas y bolsas gigantes llenas de marihuana en el baño.

Jermaine Pennant está siendo investigado por la policía después de que un hombre descubriese casualmente una plantación de producción de marihuana a nivel industrial en una mansión de su propiedad en Liverpool pic.twitter.com/3XBIOHzxfI — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 10, 2022

Una de las versiones

De acuerdo con lo reseñado por Daily Mail, una banda de narcotraficantes serían los responsables, luego de haber ocupado la mansión del exjugador para utilizarla como centro de producción.

La propiedad esta valorada en más de $2,000,000 dólares y contaría con un estanque, cancha de tenis, jacuzzi, y piscina climatizada al aire libre. Además, tendría casi un siglo de antiguedad, pues fue construida en 1930. View this post on Instagram A post shared by Jermaine Pennant (@jermaine7pennant)

La propiedad se encuentra en la lujosa zona de Hale, cerca del aeropuerto John Lennon de Liverpool. Pennant habría comprado la casa cuando jugaba en el conjunto de Anfield en 2006. No obstante y según la información, la vivienda está abandonada desde 2020, cuando el exprofesional del balompié se separó de su pareja. View this post on Instagram A post shared by Jermaine Pennant (@jermaine7pennant)

Además de jugar en la Premier League de Inglaterra, Pennant tuvo un paso fugaz por el Zaragoza de La Liga en la temporada 2009-2010, donde jugó 24 partidos, pero allí destacó más por sus problemas fuera del césped. View this post on Instagram A post shared by Jermaine Pennant (@jermaine7pennant)

Te puede interesar:

·La nueva mansión de Jack Grealish costó más de siete millones de dólares y supera en tamaño al estadio del Manchester City (Fotos)

·Insólita confesión en el fútbol profesional: Darwin Núñez no entiende nada en las charlas tácticas de Jürgen Klopp en Liverpool

·Manuel Akanji del Manchester City resultó ser un superdotado de las matemáticas y descifró la cantidad de goles que Erling Haaland podría anotar en la Premier League

**